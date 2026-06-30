Vafo miliardáře Boušky spouští analýzu psího trusu, s technologiemi chce ovládnout Evropu
- Skupina Vafo Group vyrábějící známá krmiva Brit se loni s obratem přiblížila hranici 700 milionů eur.
- Nová obří továrna na mokrá krmiva za zhruba 70 milionů eur roste v Polsku, v provozu bude do roka a půl.
- Vafo příští rok spustí v Česku testování psího mikrobiomu z exkrementů, se kterým chce ovládnout evropský trh.
Evropský trh s krmivy pro domácí mazlíčky stále roste, i když pomalejším tempem než v minulých letech. Fenomén takzvané humanizace zvířat neustává. Lidé se o své psy a kočky často starají lépe než sami o sebe a neváhají investovat do prémiových krmiv či doplňků stravy.
Analýza psího trusu jako nový trend
I proto prý budoucnost byznysu Vafo Group už neleží jen v samotných granulích, ale v datech a personalizované péči. Firma před časem koupila britský startup Biome 9 a na tamním trhu úspěšně otestovala prémiovou službu, kterou chce začátkem příštího roku přinést i českým chovatelům.
Princip je jednoduchý: majitel doma odebere vzorek exkrementu svého psa, odešle ho do specializované laboratoře, kterou Vafo otevřelo v Německu, a zkumavka projde analýzou střevního mikrobiomu. „Díky obrovské databázi vzorků dokážeme velmi rychle a levně analyzovat profil zvířete a odhalit vážné zdravotní potíže či hrozby dříve, než se reálně projeví,“ vysvětluje Pavel Bouška v rozhovoru pro FLOW s tím, že v tomto segmentu bude Vafo na evropském trhu průkopníkem.
V Polsku nás chtějí, doma ne
Vafo Group vyváží své produkty do 90 zemí světa a míří k miliardovým metám. Obrat skupiny se pohybuje kolem 700 milionů eur, tedy v přepočtu necelých 17 miliard korun. Bouška sází v byznysu na zahraničí a naráží na limity českého trhu. „Pokud se v Česku nezamyslíme nad rychlostí stavebního řízení a fungováním státní správy, naše ekonomika bude stagnovat. V Česku bych na zelené louce stavět nedokázal, úřady nás tu nechtějí,“ varuje v rozhovoru pro pořad FLOW.
Klíčovým trhem je pro něj Polsko. Na baltském pobřeží už roste nová továrna za 15 milionů eur a v plánu jsou další projekty. Důvodem je podle Boušky propastný rozdíl v přístupu úřadů. „Byl jsem v polském městě s třiceti tisíci obyvateli. Na první neformální schůzku přišla celá radnice, všichni mluvili anglicky a hned řešili připojení na sítě i stavební odbory. Můj výkonný ředitel se ke mně tehdy naklonil a říká: Hele, ty vole, oni nás tady chtějí. V Česku jsem takový pocit ještě nezažil,“ popisuje Bouška otevřeně. V Česku by prý už továrnu na zelené louce nepostavil.
V rozhovoru také upozorňuje, že se Češi často vymlouvají na přísná evropská pravidla, což považuje za alibismus. „V Polsku nebo ve Finsku, kde jsme také stavěli na zelené louce, platí stejná unijní legislativa. Problém je v naší mentalitě. Na českém úřadě je první reakcí vždy to, že to nejde. Pro stavbu na zelené louce bych dnes v Česku potřeboval o dva roky více času než v Polsku,“ dodává.
Proč Pavla Boušku unavuje debata o montovně Evropy a v čem ztrácí optimismus jako ambasador iniciativy Druhá ekonomická transformace? Jak funguje jeho druhá byznysová noha, pod kterou spadají značky Country Life či Econea? I tato témata jsme probrali v rozhovoru pro pořad FLOW. Podívejte se na video v textu.