V Evropě pozoruji sklony k sebedestrukci. Do Casina jsme připraveni investovat stovky milionů eur, říká Křetínský
- Podle Daniela Křetínského si Evropa v současné době sama ničí jednotlivé segmenty svého průmyslu.
- Jeden z nejbohatších Čechů to uvedl v rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro, v němž mluvil také o svých ambicích a akvizicích v zemi.
- Nedávno zde posílil v oblasti balíkové logistiky, v řetězci Fnac Darty je zase blízko k zisku majoritního podílu.
Pro EP Group Daniela Křetínského patří Francie k významným trhům. Podíl zde má například v maloobchodní skupině Casino, řetězci Fnanc Darty, ropné společnosti TotalEnergies nebo vydavatelství Editis. Podle Křetínského je jeho ambicí ve Francii usilovat o růst v oblastech maloobchodu, energetiky a logistiky. Odmítl tak názor o ambici řídit úpadek. „Všechny tyto sektory poskytují občanům základní služby a naší přímo posedlostí je nabízet ty nejlepší služby za nejlepší cenu. Zaměřujeme se jak na organický růst, tak na konsolidační operace,“ řekl Křetínský.
Nové akvizice jsou podle něj možné v oblasti energetiky a balíkové logistiky. Křetínský zároveň připomněl, že právě v oblasti přepravy balíků společnost GLS, spadající pod EP Group, minulý týden koupila francouzskou firmu Relais Colis. „Nezamýšlíme však investovat do zcela nových odvětví, s výjimkou případné role menšinového akcionáře. To platí všude, a zvláště pak ve Francii – v zemi, k níž chovám velké sympatie,“ dodal Křetínský.
Jeden z nejbohatších Čechů se v rozhovoru také vyjádřil ke kontroverzím kolem francouzské ropné společnosti Totalenergies, v níž má EP Group od loňska 4,1procentní podíl, a s níž EP Group nedávno založila společný podnik TTEP. „V evropských zemích, včetně Francie, pozoruji silné sklony k autodestrukci. Mylně se domníváme, že jsme středem světa a sami rozhodujeme o svém osudu. Mezitím naši dva hlavní konkurenti, Spojené státy a Čína, dělají vše pro to, aby posílili své klíčové firmy, které již nyní dominují globálním trhům, zatímco my své vlastní vzácné šampiony světové úrovně oslabujeme. Z velké části jsme zničili velké evropské energetické společnosti a nyní jsme v procesu ničení našich automobilových výrobců a chemického průmyslu,“ uvedl.
Investice do Casina
Křetínský mluvil také o důvodech pro snahu získat většinový podíl ve francouzském maloobchodním řetězci s elektronikou Fnac Darty, kde vlastnicky figuruje již od roku 2021 a nyní drží 28,5 procenta akcií. „Do kapitálu Fnac Darty jsme vstoupili v roce 2021, protože věříme strategii společnosti a jejímu vedení pod vedením Enrique Martineze. Stali jsme se jejich partnery při akvizici italského řetězce Unieuro. Mezinárodní byznys díky tomu vzrostl z 20 procent na 40 procent tržeb a očekávané synergie přesahují 20 milionů eur. Nabídka na převzetí na tuto kontinuitu navazuje a jejím cílem je udělat z tohoto francouzského maloobchodníka evropského šampióna,“ vysvětlil Křetínský svou motivaci.
Vyjádřil se také ke špatné finanční situaci maloobchodního řetězce Casino, v němž drží majoritní podíl. „Situace není jednoduchá pro investory, akcionáře, hedgeové fondy ani nezajištěné věřitele. Všichni jsme investovali na základě předpokladů, které se ukázaly být daleko od reality. Ocenění skupiny a úroveň jejího zadlužení jsou proto neudržitelné. Musíme přijmout realitu – jmenovitě značné finanční ztráty – abychom ochránili společnost, která si zaslouží prosperovat, protože její obchodní model je trvalý a udržitelný,“ uvedl Křetínský.
Dodal také, že může uklidnit zákazníky, zaměstnance, dodavatele a další, že skupina není ohrožena. „Jsme připraveni investovat značné částky v řádu stovek milionů eur, abychom zajistili budoucnost Casina. Na stole je řešení, které její budoucnost garantuje,“ dodal Křetínský.
Francie musí být přátelská vůči podnikatelům
Křetínský mluvil také o hodnocení francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Země podle něj měla prospěch z jeho politiky, kdy racionálními kroky přilákal investory. „To Francii pomohlo vyhnout se hospodářskému poklesu, který zažívá Německo. To je zásluha prezidenta Macrona. Považuji za nespravedlivé, že se mu za tento zásadní přínos dostává tak malého uznání,“ okomentoval.
Revoluce v oblasti umělé inteligence navíc podle Křetínského teprve začíná a zemím, které z ní dokážou těžit, přinese růst srovnatelným s obdobím „třiceti slavných let“, jak se ve Francii označuje období třicetiletého hospodářského růstu po konci druhé světové války.
„Doufám, že Francie bude pokračovat ve své politice získávání kapitálu a talentů. Je to naprosto zásadní. Konkurence je globální a nelítostná, přičemž přední světové mocnosti agresivně hájí své ekonomické zájmy a korporace. Pokud Francie odpoví politikou nepřátelskou vůči kapitálu, talentům a podnikatelské motivaci, zaplatí velmi vysokou cenu. Doufám, že se tomuto scénáři vyhneme. Pokud chcete bohatství rozdělovat, musíte ho nejprve vytvořit,“ uzavřel Křetínský.
Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také zpravodajský web e15.cz.