Babišovi se hodí vysoká inflace. Proto jde po Michlovi, který už se pod ní tentokrát nechce podepsat
- Babiš slíbil levnější energie i hypotéky, místo toho Česko čelí stagflaci a dražším penězům.
- Michl se po letech zdrženlivosti stylizuje do jestřába a naznačuje tvrdší boj s inflací.
- Spor obou mužů ukazuje střet mezi politickou potřebou levných úvěrů a mandátem ČNB držet ceny na uzdě.
Andrej Babiš slíbil svým voličům levnou elektřinu, levný benzín, levné hypotéky. Nic z toho se nedaří. Česko stejně jako většina západních zemí aktuálně čelí velmi nebezpečné stagflaci. Jedné z politicky nejhůře řešitelných situací v ekonomice. Stavu, kdy hospodářství stagnuje, ale ceny rostou.
Je to těžké rozhodování, jestli nechat hrotit inflaci vyššími úrokovými sazbami a zároveň tím přirozeně oslabovat už tak slábnoucí ekonomiku. Nebo naopak na krocení zdražování rezignovat a nechat s nižšími úroky ekonomice větší prostor dýchat.
Česká národní banka má na rozdíl třeba od amerického Fedu rozhodování jednodušší. Jejím ze zákona daným cílem a smyslem jejího bytí je udržování cenové stability. Takže ve chvíli stagflace musí zdražování krotit vyššími úroky i přesto, že to bude ekonomiku oslabovat.
Babiš potřebuje nízké úroky politicky i byznysově
Guvernér Aleš Michl se po svém nástupu do centrální banky tohoto cíle nedržel. Zjevně pod vlivem Andreje Babiše a Miloše Zemana, kteří dlouhodobě zvyšování úroků v časech vysoké inflace odmítali. Prezident Zeman v roce 2022 otevřeně řekl, že od nového guvernéra čeká slib, že se sazbami nahoru nepůjde. Vybral si Aleše Michla, který zjevně slib dal.
Přestože inflace vystoupala až skoro ke 20 procentům, Michl odmítal zvedat sazby ze sedmi procent. Výsledky může posoudit každý na své životní úrovni. Zboží a služby zdražily mezi lety 2021 až 2025 o 38,7 procenta. Hůř v celé Evropě na tom už bylo jen orbánovské Maďarsko se 47,6 procenty.
Teď ale Aleš Michl provedl zásadní obrat. Stylizuje se do role jestřába, který bude držet zdražování na uzdě za každou cenu. „Klidně zdrtím ekonomiku. Já tedy nejsem od toho, abych zlevnil byty a řešil bytovou politiku. Náš jediný cíl je nízká inflace,“ prohlašoval rezolutně Michl v podcastu Insider.
Proč se guvernér tentokrát nebojí
Stejně ostře se do svého někdejšího služebníka pustil v aktuálním videu Andrej Babiš. „Můj bývalý poradce Michl mě neskutečně rozčiluje,“ hřímá Babiš ve stories na Instagramu a vytýká Michlovi, že nechce jít dolů s úroky, které jsou aktuálně na 3,5 procentech. Inflace dosahuje 2,9 procenta takže rozhodně nejsou nízké. Naopak všechny centrální banky vzhledem k rizikům růstu cen uvažují o zvyšování sazeb.
Babiš si ale stěžuje, že eurozóna má sazby níž. Konkrétně na 2,15 procentech při průměrné inflaci 3 procenta. Tedy nepatrně vyšší než u nás. „To už rovnou můžeme vzít euro,“ zlobí se ostrý zastánce koruny Babiš. Guvernérka Evropské centrální banky Christine Lagerdeové ale už ohlásila, že bude potřeba ještě letos úroky zvyšovat.
Babišovy zájmy jsou zjevné. Nízké úroky potřebuje byznysově i ekonomicky. Agrofert, který si zaparkoval do svěřenského fondu, má podle poslední výroční zprávy 53 miliard korun úvěrů. Každá desetina procenta znamená obrovský růst splátek.
Ve stejné pozici je Babiš jako premiér. Jestli se skutečně něčeho bojí, je to růst úroků ze státních dluhopisů. A ta část, která je v korunách, má samozřejmě vyšší úrokové sazby i kvůli aktuálním sazbám ČNB.
Splátky státních dluhů už letos spolykají 120 miliard korun. A při současném tempu zadlužování, které Babišova vláda nastavila, dál porostou. Česko má výrazně vyšší úroky ze státních dluhopisů než všechny země eurozóny s výjimkou Slovenska.
Začne vláda dotovat hypotéky?
A v neposlední řadě pak Babiš potřebuje, aby byly nízké úroky právě kvůli tomu, aby mohl ukázat, jak mají lidé za jeho vlády levné hypotéky. S jejich cenou nic neudělá. Tu má plně pod kontrolou Alešem Michlem vedená centrální banka a komerční banky, které lidem půjčují. Babiš samozřejmě může ze státních pokladny začít hypotéky dotovat z rozpočtu. To ale bude dál prohlubovat státní dluhy. A zvyšovat mu jejich splátky.
Samotné zdražování Babišovi tolik nevadí. Velká část jeho voličů jsou senioři, kterým inflaci plně kompenzuje stát valorizacemi. To stejné platí i pro lidi, kteří od státu berou nějaká dávky.
Andrej Babiš a Aleš Michl jsou jednoduše ve střetu svých zájmů. To byli už v roce 2021. Tehdy se ale Michl podvolil a zvyšovat úroky a krotit inflaci odmítal. Dá se jen spekulovat proč. On sám to vysvětlit odmítá.
Tentokrát ale zjevně cítí větší svobodu dělat pořádně svou práci strážce cenové stability. Babiš na něj tentokrát vůbec nemůže. Aleš Michl ví, že od něj nic nepotřebuje. Ani další mandát, ani bezpečnostní prověrku.
Tak snad můžeme brát vážně jeho slova, že pro udržení stabilních cen teď udělá opravdu všechno.