Britští poslanci žádají konec premiérky Trussové | E15.cz

Politický chaos ve Velké Británii nebere konce. Poté, co letos v červenci po sérii skandálů rezignoval konzervativní premiér Boris Johnson, možná předčasně skončí i jeho nástupkyně Trussová. Důvodem je zejména rebelie v její vlastní straně. Řada konzervativců totiž nesouhlasí s vládními ekonomickými reformami.

Britští ministři vedli ve středu večer o budoucnosti vlády soukromou debatu. Na dotaz agentury Bloomberg, zda Trussová zůstane premiérkou, odpověděl jeden z poslanců slovy: „Doufám, že ne.“ K podání demise vyzval předsedkyni také šéf opozičních labouristů Keir Starmer, podle kterého se Konzervativní strana hroutí.

Trussová v září oznámila rozsáhlé daňové škrty, kterými chtěla podpořit růst strádajícího britského hospodářství. Její plány však vyvolaly zděšení na finančních trzích. Libra se propadla na nejnižší hodnotu vůči dolaru za desítky let. To všechno v době, kdy se země potýká s rekordní inflací, drahými energiemi a mnoho podniků i domácností varuje, že bez státní podpory nepřežije letošní zimu.

Bouřlivý život britského krále Karla III.

Video se připravuje ... Následník trůnu Charles a jeho bouřlivý život: Nový král Karel III. to nebude mít lehké • VIDEO Videohub

Premiérka následně z některých zásadních reforem ustoupila a potupně propustila svého ministra financí a nejbližšího politického spojence Kwasiho Kwartenga, jehož nahradila svým názorovým odpůrcem Jeremy Huntem. Tento týden pak odvolala z funkce také ministryni vnitra Suellu Bravermanovou, oficiálně kvůli porušení bezpečnostních pravidel. Bravermanová toho nicméně ihned využila k ostré kritice Trussové.

„Mám obavy o směřování této vlády. Nejen, že jsme porušili klíčové sliby našim voličům, mám rovněž obavy o to, zda kabinet dodrží své závazky z programového prohlášení,“ napsala exministryně ve svém otevřeném rezignačním dopise.

Podle analytika z Asociace pro mezinárodní otázky Kryštofa Kruliše se Trussová dostala do situace, kdy jí jedna část politického spektra vyčítá nedostatečné vůdcovské schopnosti a skutečnost, že přišla s programem, který byl pro trhy nesrozumitelný, a druhá je zase pobouřena její otočkou o 180 stupňů a tím, že nakonec nenaplní sliby, které ji vynesly do premiérského křesla. „Trussová se střetla s realitou. Stalo se vlastně to, před čím varoval její protikandidát na pozici premiéra Rishi Sunak - britská ekonomika nebyla na její reformy připravená,“ podotýká Kruliš.

Samotná premiérka se prozatím dobrovolně podávat demisi nechystá. „Jsem bojovnice, jen tak se nevzdám,“ vzkázala ve středu svým oponentům. Pokud by opravdu došlo k jejímu sesazení, byla by to v britské politice naprosto bezprecedentní událost. „Konzervativní lídr je podle stávajících pravidel jeden rok po svém zvolení nedotknutelný. Tato pravidla ale samozřejmě lze změnit. Stačí, aby se mezi konzervativními zákonodárci v dolní sněmovně našla dvoutřetinová většina, která to bude požadovat,“ vysvětluje Kruliš.

Expert se nicméně domnívá, že by stejně šlo spíše už jen o formální změnu. „Na základě událostí z posledního týdne to vypadá, že rozpočtovou agendu plně převzal nový ministr financí Hunt, jenž na dřívější plány Trussové nebude brát žádný ohled. On je teď vlastně skutečným lídrem konzervativců co se týká domácích otázek,“ myslí si Kruliš.

K vyhlášení předčasných voleb v Británii podle Kruliše patrně nedojde. „Konzervativci mají po posledních volbách v dolní sněmovně pohodlnou většinu. Vládu by si tedy museli shodit sami a to by vzhledem k jejich současným předvolebním preferencím nedávalo politický smysl,“ konstatuje Kruliš. Labouristé mají v aktuálních průzkumech před vládní stranou výrazný náskok okolo třiceti procent.

Budoucnost současné britské vlády tak bude ležet především na Huntových bedrech. Jeho primárním úkolem bude zejména uklidnit trhy, získat důvěru spolustraníků a dovézt konzervativce k řádným volbám v roce 2024. Významnou roli může sehrát rovněž britská centrální banka. „Kdyby například úrokové sazby ve Spojeném království narostly na takovou úroveň, jakou máme teď v Česku, nastal by obrovský politický otřes,“ varuje Kruliš.