PROFIL: Britskou ekonomiku přichází zachránit Jeremy Hunt | E15.cz

Za poslední čtyři měsíce se na postu britského ministra financí vystřídali už čtyři lidé. Tím aktuálním je zkušený konzervativní politik Jeremy Hunt, jenž klíčový úřad převzal v pátek poté, co premiérka Liz Trussová propustila po pouhých 38 dnech ve funkci dosavadního šéfa státní kasy Kwasiho Kwartenga. Kdo je muž, který má zachránit rozvrácenou ekonomiku Spojeného království?

Ačkoli má Hunt za sebou bohatou a převážně úspěšnou politickou kariéru, ten nejtěžší úkol jej teprve čeká v nadcházejících měsících. Ambiciózní plány premiérky Trussové nakopnout hospodářský růst pomocí drastického snížení daní prozatím nevycházejí. Její reformy vyvolaly chaos na finančních trzích a hodnota libry se propadla na nejnižší úroveň za celé dekády. Země se nadále potýká s rekordně vysokou inflací, drahými energiemi a souvisejícím strmým propadem životní úrovně obyvatel.

Trussová pod tlakem svých kolegů z Konzervativní strany začala z některých návrhů couvat a její autoritou výrazně otřáslo i potupné obětování ministra Kwartenga. Hunt se tedy bude muset pořádně snažit, aby ho nepotkal stejný osud. „Myslím, že to, co země nyní chce, je stabilita. Trussová je premiérkou ani ne pět týdnů. Řekl bych, že voliči její práci posoudí u voleb,“ prohlásil po nástupu do úřadu ministr financí. Řádné parlamentní volby se v Británii mají konat v květnu roku 2024. Současný kabinet vznikl po předčasné demisi vlády Borise Johnsona. Mnoho času na práci tedy Huntovi nezbývá.

Odpůrce Trussové a Johnsona

Pětapadesátiletý rodák z Londýna Hunt vystudoval filozofii, politologii a ekonomii na prestižní Oxfordské univerzitě. Do vysoké politiky pronikl v roce 2005, kdy byl poprvé zvolen do Dolní sněmovny Spojeného království za Konzervativní stranu. Později vystřídal několik vládních funkcí v kabinetech Davida Camerona a Theresy Mayové. V letech 2010 až 2012 byl ministrem kultury a sportu a získal si široké uznání za organizaci olympijských her v Londýně.

Posléze nastoupil na post ministra zdravotnictví, jenž zastával vůbec nejdéle v historii - téměř šest let. Mezi roky 2018 a 2019 si krátce vyzkoušel též úřad ministra zahraničí. V posledních dvou letech pak vedl parlamentní komisi, která se podílela na řešení pandemie koronaviru. Dvakrát se pokoušel kandidovat na šéfa konzervativců. Poprvé v roce 2019, kdy byl poražen Johnsonem a podruhé letos, kdy vypadl již v prvním kole hlasování. Následně ve volbě podporoval rivala Trussové Rishiho Sunaka.

Hunt patří k liberálnějšímu křídlu Konzervativní strany. Během brexitového referenda byl například proti vystoupení Velké Británie z Evropské unie a i později kritizoval Johnsonovu politiku a usiloval o to, aby dnes již bývalý kontroverzní premiér rezignoval.

Zajímavý je i Huntův osobní život. Jeho manželka Lucia pochází z Číny a dlouhodobě se straní pozornosti médií. Hunt hovoří plynně japonsky. Je zastáncem zdravého životního stylu a za své největší politické vzory označuje někdejší britskou premiérku Margaret Thatcherovou nebo britského bojovníka proti obchodu s otroky Williama Wilberforceho.

Nový ministr zatím neprozradil mnoho detailů o své budoucí práci. V rozhovoru pro BBC však uvedl, že „daně se nebudou snižovat tolik, jak mnoho lidí doufalo a některé bude potřeba zvýšit.“ Jeho předchůdce se prý dopustil dvou velkých chyb. „Jednou bylo snížení daně z příjmů pro lidi s vysokými výdělky a druhou bylo to, že plány ohlásil naslepo bez nezávislého hodnocení od britského Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost,“ myslí si Hunt.