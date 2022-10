Británii hrozí masové stávky. Scholz rozhodl o prodloužení fungování jaderné elektrárny | E15.cz

EU zvažuje platby Muskovi za Starlink

Členské státy Evropské unie zvažují, že zareagují na výzvu Elona Muska a budou se finančně podílet na poskytování internetu skrze jeho službu Starlink Ukrajincům. Pro server Politico to uvedl litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis, podle kterého je lepší, když takto důležitá služba nebude závislá na libovůli jednoho člověka, který se může jedno ráno probudit a změnit názor. Úvahy EU jsou však v rané fázi.

Kvůli úsporám hrozí Británii masové stávky

Nový britský ministr financí Jeremy Hunt svými výroky a prvními kroky ve funkci sice uklidnil mezinárodní trhy, které vyděsily plány jeho předchůdce Kwasiho Kwartenga a současné premiérky Liz Trussové, nicméně výroky o úsporných opatřeních naštvaly odborářské předáky. “Hunt si může říkat co chce, ale my se nebudeme vracet k úsporným opatřením. Vyrazíme v milionech do ulic, abychom je sundali,” prohlásil na odborářském srazu v Birghtonu šéf organizace Communication Workers Union. Do případných stávek jsou ochotni se zapojit zaměstnanci napříč klíčovými obory jako zdravotnictví nebo doprava.

Scholz navzdory Zeleným rozhodl o prodloužení fungování jaderné elektrárny

V současné době fungují v Německu tři jaderné elektrárny, jedna z nich měla ukončit provoz ještě letos, to ostatně zastával i ministr odpovědný za energetiku, Robert Haeback ze Zelených. Nyní nicméně kancléř Olaf Scholz rozhodl o tom, že všechny tři jaderné zdroje budou fungovat minimálně do dubna příštího roku. Ukončil tak spor mezi zbývajícími koaličními partnery, tedy Zelenými, kteří dlouhodobě tlačí na odchod od jaderných eletkráren, a Svobodnými demokraty, pod vedením ministra financí Christiana Lindnera, kteří prosazovali prodloužení fungování jaderných bloků až do roku 2024.

Austrálie zrušila rozhodnutí o uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele

Austrálie dnes oznámila, že se rozhodla napříště neuznávat západní Jeruzalém za hlavní město Izraele. Zrušila tím rozhodnutí předchozí vlády, oznámily tiskové agentury. "Definitivní status Jeruzaléma musí být vyřešen v rámci mírových jednání mezi Izraelem a palestinským lidem," uvedla ministryně zahraničí Penny Wongová podle agentury AFP. "Austrálie se zavázala, že bude podporovat řešení v podobě mírového soužití dvou států - Izraele a budoucího palestinského státu - v mezinárodně uznávaných hranicích. Nebudeme podporovat přístup, který tuto vyhlídku podkopává," řekla ministryně podle agentury Reuters.

Americké akcie výrazně posílily, k růstu přispěly výsledky Bank of America

Americké akcie zahájily týden výrazným růstem. Náladu na globálních akciových trzích dnes zlepšilo zrušení plánovaných daňových škrtů v Británii. Zpráva o překvapivě mírném poklesu čtvrtletního zisku společnosti Bank of America navíc podpořila optimismus ohledně firemních výsledků ve Spojených státech. Dow Jonesův index si dnes připsal 1,86 procenta a uzavřel na 30.185,82 bodu. Širší index S&P 500 vzrostl o 2,65 procenta na 3677,95 bodu a index Nasdaq Composite se zvýšil dokonce o 3,43 procenta na 10.675,80 bodu.

