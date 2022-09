Rishi Sunak je připraven. Dočká se Británie prvního premiéra s indickými kořeny? | E15.cz

Sunak s přehledem vyhrál všech pět dosavadních kol hlasování a spolu s Liz Trussovou postoupil mezi poslední dva kandidáty. Během srpna ale začal podporu postupně ztrácet až se nakonec propadl do role outsidera. Podle posledních průzkumů jej chce za premiéra zhruba 35 procent konzervativců, zatímco Trussovou by volilo přes šedesát procent. Stále však může překvapit.

„Do karet Sunakovi hraje například to, že má výrazný ekonomický základ, protože nový britský premiér bude muset řešit řadu složitých hospodářských otázek,“ říká analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš. „Zároveň se stihl včas odstřihnout od skandály zatíženého Johnsona,“ dodává.

Expert dále připomíná, že to byly právě Sunakovy spory se současným premiérem a jeho následná rezignace na post ministra financí, co výrazně přispělo k Johnsonově politickému pádu. V zahraničních médiích se dokonce spekuluje, zda Sunak neplánoval konec svého šéfa dlouhé měsíce. Už několik hodin po oznámení Johnsonovy demise totiž spustil svou premiérskou kampaň s názvem „Ready for Rishi“ (Připraveni na Rishiho – pozn. red.), která působí, jako by byla důsledně připravována delší dobu.

Dvojitá identita

Rishi Sunak se narodil v jihoanglickém Southamptonu do rodiny indických přistěhovalců. Ke svým asijským kořenům se hrdě hlásí. Je hinduistou a v případě svého zvolení by se stal prvním britským premiérem v historii, který není běloch. Současně však neustále zdůrazňuje, že to byla Británie, kdo umožnil jeho rodině žít šťastnější a úspěšnější život. Tato dvojí identita je pro něj nesmírně důležitá, uvedl před lety v rozhovoru s BBC.

Vystudoval filozofii, politologii a ekonomii na Oxfordské univerzitě. Později získal titul MBA na Stanfordově univerzitě v USA. Po studiích krátce pracoval jako analytik pro banku Goldman Sachs nebo spravoval hedgeový fond.

Do politiky vstoupil v roce 2014, kdy se stal poslancem konzervativců za severoanglický Richmond. Během brexitového referenda roku 2016 podporoval vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V červenci 2019 usedl na pozici náměstka ministra financí ve vládě Borise Johnsona. V únoru 2020 pak byl v rámci personální rošády v Johnsonově kabinetu povýšen na šéfa státní pokladny. Tuto funkci pak vykonával až do své rezignace na začátku letošního července.

Podporuje kryptoměny a vyšší daně

Sympatie voličů si Sunak získal především tím, že sloužil jako ministr financí za koronavirové pandemie a na jaře 2020 prosadil záchranný balíček ve výši 350 miliard liber, více než deseti bilionů korun, na pomoc domácnostem v nelehkém období. Během prvních měsíců v úřadu byl dokonce hodnocen jako jeden z nejpopulárnějších britských politiků za posledních několik dekád.

Jeho oblíbenost začala výrazněji padat až letos, zejména poté co v dubnu vyšlo najevo, že jeho manželka Akshata Murthyová, která je dcerou indického miliardáře, neplatila v Británii žádné daně ze svých zahraničních příjmů. Sunak a Murthyová patří k nejbohatším lidem v zemi. Dohromady disponují majetkem v hodnotě kolem 730 milionů liber.

Sunak je na rozdíl od Johnsona daleko větším zastáncem rozpočtové odpovědnosti. Ač pravicový politik, prosazuje vyšší zdanění osob a firem. Na druhou stranu je třeba velkým příznivcem NFT a kryptoměn. Jako ministr se zasazoval za možnost, aby bylo možné používat stablecoiny při každodenních platebních transakcích. Stejně jako úřadující premiér rovněž důsledně podporuje snižování uhlíkové stopy a ochranu klimatu.

Zatím je poměrně nejasné, jaký postoj by Sunak v úloze premiéra zaujal vůči ruské válce na Ukrajině. Exministr se ve své kampani k zahraniční politice příliš nevyjadřuje. Johnson však podle stanice Al-Džazíra vyjádřil obavy, že Sunak bude k Moskvě shovívavější než on a mohl by zrušit některé sankce.

