Británii drtí inflace. Lidé se předzásobili mraženými potravinami | E15.cz

„Lidé si velice všímají cen. Mražené jídlo je levnější a méně ho vyhodíte a rozpočty domácností jsou velmi napjaté,“ řekl Bloombergu ředitel Icelandu Richard Walker. Prodeje mražené zeleniny v obchodech jeho společnosti meziročně stouply o deset procent. Zájem o potraviny v konzervách se zvýšil o šest procent.

Podle Frasera McKevitta z výkumné agentury Kantar je možné, že nákupy mraženého zboží v příštích měsících ještě narostou. „Neočekávám však vyloženě revoluci,“ uvedl McKevitt.

Zdražování v Česku. Jak se v posledních letech vyvíjely ceny základních potravin:

Video se připravuje ... Zdražování v Česku - Vývoj cen základních potravin od roku 2015 do poloviny roku 2022 • VIDEO Videohub

Britové přitom v minulosti tradičně ohrnovali nad mraženými potravinami nos. Nikdy zde nebyly tolik populární jako například ve Francii. Země se nicméně potýká s nejvyšší inflací za posledních čtyřicet let a prudkým propadem životní úrovně. Jídlo v průměru zdražilo o čtrnáct procent, což je nejvíce od finanční krize v roce 2008. Spotřebitelé, kteří zároveň bojují s drahými energiemi, proto musí být při nakupování kreativnější než dříve.

Nákupní řetězce se navzdory novému trendu nechystají do své nabídky zařadit větší množství mražených potravin. Musely by totiž do prodejen nainstalovat více mrazáků, a jejich provoz je kvůli rostoucím cenám elektřiny velice nákladný.