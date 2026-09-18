Evropa lije do obrany stovky miliard, stále to ale nestačí. Generál ukázal, co jí nejvíc chybí
- Evropské výdaje na obranu prudce rostou, samy o sobě ale potřebné vojenské schopnosti nezajistí.
- EU chce posílit protivzdušnou obranu, drony, tankování za letu i využití umělé inteligence.
- Evropa podle generála Seána Clancyho dohání zhruba dvě desetiletí nedostatečných investic do obrany.
Výrazně vyšší evropské výdaje na obranu se automaticky nemusí promítnout do potřebných vojenských schopností. Ačkoliv Evropa v jejich budování zrychlila, musí tempo ještě zvýšit. Řekl to předseda Vojenského výboru Evropské unie Seán Clancy. Mezi prioritami zmínil protivzdušnou obranu, tankování za letu, drony či umělou inteligenci. Evropa podle něj nyní dohání zhruba dvě desetiletí nedostatečných investic do obrany.
Evropě chybí protivzdušná obrana i schopnosti pro moderní válku
Členské země EU podle Clancyho loni společně vydaly na obranu a bezpečnost 415 miliard eur (10,1 bilionu korun), meziročně o více než pětinu více. V průměru výdaje odpovídaly 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP), letos by podle něj měly vzrůst na 2,4 procenta HDP.
Evropské země podle Clancyho společně zanalyzovaly, jaké schopnosti jim chybějí, a na základě toho se na evropské úrovni shodly na prioritách. Mezi nimi jsou například protivzdušná obrana, tankování za letu, drony či umělá inteligence.
„Postupujeme rychle, ale musíme postupovat rychleji,“ řekl generál. Evropa podle něj sice v posledních letech udělala výrazný pokrok, nyní ale dohání období zhruba dvou desetiletí, kdy do obrany nedostatečně investovala.
Rok 2030 nebude cílovou páskou, ale jen průběžnou metou
Připravenost do roku 2030 podle něj není konečným cílem, ale průběžnou metou, podle níž lze měřit, jak rychle se Evropě daří potřebné schopnosti budovat. K jejich rozvoji mají přispět také společné evropské nástroje a iniciativy.
Clancy zmínil finanční nástroj Bezpečnostní akce pro Evropu (SAFE), ochranu východního křídla nebo Iniciativu pro evropskou dronovou obranu. Jejich cílem je podle něj vytvořit podmínky, aby členské státy mohly chybějící schopnosti získávat.
Vyšší obranné výdaje podle Clancyho zároveň nelze stavět do jednoduchého protikladu například k financování zdravotnictví či bydlení. Aby mohla fungovat ekonomika, bankovní systémy nebo nemocnice, je podle něj nutné zajistit také jejich bezpečnost. Současný růst výdajů na obranu podle něj souvisí jak se změnou bezpečnostního prostředí, tak s předchozími nedostatečnými investicemi do obrany.