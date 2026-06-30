Paradox války. Kreml poprvé připustil dovoz benzínu, Indie mezitím boří rekordy v nákupu ruské ropy
- Rusko zvažuje dovoz pohonných hmot kvůli rostoucímu nedostatku benzinu.
- Ukrajinské útoky na rafinerie dál komplikují zásobování ruského trhu.
- Indie mezitím nakupuje rekordní objemy zlevněné ruské ropy.
Rusko jedná s dalšími zeměmi o možném dovozu pohonných hmot, aby stabilizovalo domácí trh, na kterém se v posledních týdnech prohlubuje nedostatek benzinu a nafty. Paradoxně se tak země, která patří mezi největší světové producenty ropy, připravuje na dovoz paliv právě ve chvíli, kdy její surovinu v rekordním množství nakupuje Indie.
Možnost dovozu pohonných hmot potvrdil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle něj Rusko jedná s několika státy a rozhodujícím kritériem budou přijatelné ceny. Konkrétní země ale nejmenoval. Cílem je podle něj uklidnit domácí trh a zabránit panickým nákupům na čerpacích stanicích.
Stejnou možnost připustil také vicepremiér Alexandr Novak. Kreml se snaží reagovat na zhoršující se situaci v řadě regionů Ruska i na okupovaných územích Ukrajiny, kde se v posledních týdnech objevuje nedostatek pohonných hmot.
Útoky na rafinerie komplikují zásobování
Příčinou problémů jsou především opakované ukrajinské útoky na ruské rafinerie a další energetickou infrastrukturu. Kyjev tím chce narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z exportu energií, které pomáhají financovat válku.
Prezident Vladimir Putin o víkendu připustil, že útoky způsobily výpadky v zásobování. Zdůraznil ale, že podle něj nejde o kritický nedostatek.
Přesto je situace pro Rusko mimořádně citlivá. Země, která patří mezi největší producenty ropy na světě, nyní otevřeně připouští možnost dovážet pohonné hmoty ze zahraničí.
Indie nakupuje rekordní objemy ruské ropy
Zatímco Rusko řeší nedostatek pohonných hmot, jeho export ropy zůstává silný. Podle agentury Reuters dosáhl dovoz ruské ropy do Indie v červnu rekordní úrovně.
Indické rafinerie podle předběžných údajů společností Kpler a LSEG dovážely z Ruska přibližně 2,7 milionu barelů ropy denně. Rusko se tak podílelo na více než polovině celkového dovozu ropy do Indie.
Indické firmy zvýšily nákupy především kvůli problémům s dodávkami z Blízkého východu. Po americko-izraelských útocích na Írán byl totiž na přelomu února a března výrazně omezen provoz v Hormuzském průlivu, kterým před eskalací konfliktu procházela přibližně pětina světových dodávek ropy.
Ruská ropa se stala hlavním zdrojem dovozu do Indie už po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Moskva tehdy začala nabízet surovinu se slevou poté, co ji evropské státy kvůli sankcím přestaly ve velkém nakupovat.