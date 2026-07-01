Google narazil ve Švédsku. Za zvýhodňování vlastního srovnávače má zaplatit přes 31 miliard
- Americká společnost Google ze skupiny Alphabet má kvůli porušení pravidel hospodářské soutěže zaplatit jako odškodné 14,3 miliardy švédských korun (31,3 miliardy korun) firmě PriceRunner.
- PriceRunner provozuje internetový srovnávač cen.
- Stockholmský patentový a tržní soud rozhodl, že Google řadu let ve výsledcích vyhledávání nezákonně zvýhodňoval svou vlastní službu pro porovnání cen, napsala agentura Reuters.
PriceRunner je dceřinou společností firmy Klarna. Žalobu na Google o náhradu škody podala v roce 2022. Tvrdila, že americká firma porušovala antimonopolní pravidla tím, že manipulovala výsledky vyhledávání ve prospěch své vlastní služby pro porovnávání cen. Požadovala však výrazně vyšší odškodné, a to až 22 miliard SEK.
PriceRunner podal žalobu ve Stockholmu poté, co Soudní dvůr Evropské unie v roce 2021 potvrdil rozhodnutí Evropské komise z roku 2017, podle kterého Google porušil unijní pravidla hospodářské soutěže tím, že ve výsledcích vyhledávání zvýhodňoval svou vlastní službu pro porovnávání cen.
Mluvčí Googlu loni v říjnu prohlásil, že firma se proti této žalobě důrazně brání a těší se na to, až před soudem předloží své argumenty, uvedla agentura AFP. Google mimo jiné upozorňoval, že v roce 2017 u nákupní reklamy učinil změny, které podle něj úspěšně fungují. PriceRunner ale tvrdil, že změny, které Google zavedl, byly pouze kosmetické.