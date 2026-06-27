Kam utéct před vedrem? V těchto deseti destinacích tropy nečekejte
- Kdo se dostal do žebříčku kromě skandinávských zemí?
- Který stát získal v Summer escape indexu nejvyšší skóre?
- Kde je v létě nejchladněji?
V Evropě pokračuje horké letní počasí. I v Česku meteorologové varují, že by se teplota mohla přiblížit 40 stupňům Celsia, což by atakovalo historicky nejvyšší teplotu naměřenou v Česku. Kam tedy utéct před vedrem? S nápovědou přišla turistická aplikace Polarsteps, která sestavila pro letošní rok Summer escape index. V něm hodnotila celkem 25 evropských zemí například podle letních teplot, teploty moře, množství lesů, hustoty zalidnění a podobně. Těchto deset destinací získalo nejvyšší skóre.
10. Spojené království
Londýn. |
Proměnlivé počasí na ostrovech se v tomto případě stává pro Británii výhodou. Podle indexu obsadilo desáté místo díky mírným letním teplotám, chladnějším nocím a ochlazujícímu vlivu z vod Atlantského oceánu i Severního moře. Významnou roli hrají také rozsáhlé přírodní oblasti, nízká hustota zalidnění v některých regionech a množství turistických tras.
Pro načerpání britské přírody je potřeba odcestovat do Skotska nebo Walesu. Skotská vysočina okouzlí horskými masivy, jezery i slavným údolím Glen Coe, zatímco milovníci pěší turistiky mohou vyrazit do Národního parku Cairngorms nebo na ostrov Skye. Ve Walesu zase čeká národní park Eryri s nejvyšší horou země a stovkami kilometrů značených tras. Kdo by přece jen chtěl dát šanci městům, může spojit pobyt v přírodě s návštěvou Edinburghu, Yorku nebo Bathu, která patří k nejkrásnějším historickým městům Britských ostrovů.
9. Irsko
Irové se zapojují do věcí veřejných nejen ve volbách. |
V závěsu hned následuje druhý stát britských ostrovů, tedy Irsko. To do žebříčku dostaly v podstatě stejné podmínky jako Spojené království. Díky vlivu Atlantského oceánu zde ani v hlavní sezoně nebývají extrémní vedra. Místo vyprahlé krajiny návštěvníky přivítají zelené louky, útesy, jezera a zvlněné kopce, které daly Irsku přezdívku Smaragdový ostrov.
Příjemné klima přeje pěší turistice, cyklistice i poznávání pobřeží. K nejznámějším lákadlům patří Moherské útesy, malebný okruh Ring of Kerry nebo národní park Killarney s jezery a historickými sídly. Za návštěvu stojí také Dublin, který láká na historické památky, hospůdky s tradiční hudbou i proslulou irskou pohostinnost.
8. Litva
Litevci |
V indexu, který turistům doporučuje chladnější lokality, dopadly dobře také pobaltské státy. Litva sice nepatří mezi nejvyhledávanější letní destinace Evropy, ale určitě dokáže překvapit. Baltské pobřeží nabízí i uprostřed léta příjemné teploty, osvěžující mořský vzduch a dlouhé písečné pláže bez davů turistů, které jsou běžné v jižní Evropě. Vnitrozemí pak láká na rozsáhlé lesy, jezera a chráněné přírodní oblasti.
Největšími turistickými lákadly jsou hlavní město Vilnius s jedním z nejrozsáhlejších historických center ve střední Evropě, hrad na ostrově uprostřed jezera Galve ve městě Trakai nebo Kurská kosa, což je unikátní pás písečných dun zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO. Oblíbeným letoviskem je také Palanga s dlouhou promenádou, plážemi a botanickou zahradou. Země navíc patří k cenově dostupnějším evropským destinacím, takže kromě příjemného klimatu nabízí i zajímavý poměr mezi kvalitou služeb a náklady na cestování.
7. Dánsko
Kodaň |
A pochopitelně není překvapením, že toto srovnání ovládly severské státy. Dánsko je ideální volbou pro ty, kteří si chtějí užít léto v příjemných teplotách a zároveň objevovat zemi, kde je moře doslova na dosah odkudkoliv. Země láká na dlouhé písečné pláže, duny i rybářské vesničky, ale dostupná je také rozsáhlá síť cyklostezek, která dělá z Dánska jednu z nejpřívětivějších zemí pro cestování na kole.
Díky kratším vzdálenostem lze během několika dní pohodlně kombinovat pobyt u moře s návštěvou historických měst nebo přírodních rezervací. Vedle přírody láká Dánsko také na moderní architekturu, bohatou historii a vysokou kvalitu služeb. Největším magnetem je Kodaň s ikonickou sochou Malé mořské víly, barevným přístavem Nyhavn nebo zábavním parkem Tivoli, který patří k nejstarším na světě. Musí se ale počítat s tím, že Dánsko patří k nejdražším evropským zemím. Vyšším cenám ubytování, restaurací i běžných služeb se skoro nedá vyhnout.
6. Lotyšsko
Jūrmala je již po staletí vyhledávaným lázeňským městem. |
Lotyšsko je jednou z těch zemí, které si stále uchovávají pověst klidné a nepřeplněné destinace. Letní počasí zde přeje poznávání měst i pobytu v přírodě. Více než pět set kilometrů pobřeží Baltského moře doplňují rozsáhlé borové lesy, mokřady a stovky jezer, takže o možnosti aktivního odpočinku rozhodně není nouze.
Hlavním turistickým lákadlem je pak metropole Riga, jejíž historické centrum zapsané na seznamu UNESCO patří k nejkrásnějším v Pobaltí. Město je proslulé bohatou secesní architekturou, živou gastronomickou scénou i rušnými tržnicemi. Jen necelou půlhodinu cesty od Rigy leží přímořské letovisko Jūrmala s desítkami kilometrů písečných pláží a typickými dřevěnými vilami. Za návštěvu stojí také národní park Gauja s pískovcovými skalami, středověkými hrady a hustou sítí turistických tras.
5. Estonsko
Estonsko |
Více než polovinu území Estonska pokrývají lesy, které doplňují jezera a ostrovy. Léto zde bývá svěží, a proto je ideální pro pěší turistiku nebo cyklistiku. Díky dlouhým dnům, kdy slunce v červnu a červenci zapadá jen na několik hodin, si návštěvníci mohou užívat přírodu i večerní atmosféru bez spěchu. Estonsko navíc patří mezi nejméně zalidněné evropské státy, takže i v hlavní sezoně zde lze snadno najít klidná místa daleko od turistického ruchu.
Přestože je Estonsko známé především svou přírodou, nabízí i řadu kulturních a historických památek. Hlavní město Tallinn patří k nejzachovalejším středověkým městům v Evropě a jeho historické centrum zapsané na seznamu UNESCO láká dlážděnými uličkami, městskými hradbami i útulnými kavárnami. Oblíbeným cílem jsou také ostrovy Saaremaa a Hiiumaa, kde se střídají větrné mlýny, majáky, rybářské vesnice a téměř liduprázdné pláže. Estonsko zároveň patří mezi technologicky nejvyspělejší země světa, což se pozitivně odráží i na cestování, takže většinu služeb lze vyřídit online a výborně funguje veřejná doprava.
4. Švédsko
Švédsko |
Švédsko nabízí všechno, co si lze od letní dovolené na severu Evropy představit. Příjemné teploty, rozlehlou přírodu a dostatek prostoru pro aktivní odpočinek. Země je proslulá jezery, hlubokými lesy a dlouhým pobřežím Baltského moře i Botnického zálivu. Na severu navíc začíná oblast za polárním kruhem, kde lze během léta zažít fenomén půlnočního slunce. Díky takzvanému právu volného pohybu v přírodě se mohou návštěvníci volně pohybovat krajinou, stanovat na řadě míst nebo sbírat lesní plody a houby. I tak je ale potřeba respektovat přírodu, soukromý majetek a další pravidla, která se v různých oblastech mohou lišit.
Vedle přírodních krás stojí za pozornost také švédská města. Stockholm okouzlí historickou čtvrtí Gamla Stan, královským palácem i množstvím muzeí včetně slavného muzea lodi Vasa. Oblíbenými cíli jsou také Göteborg s přístavní atmosférou nebo univerzitní Lund na jihu země. Podobně jako v ostatních skandinávských zemích je třeba počítat s vyššími cenami.
3. Norsko
Outdoorové aktivity od dětství a důvěra v sebe sama činí Nory spokojenými. |
Norsko patří k vyhledávaným evropským destinacím pro cestovatele, kteří dávají přednost aktivní dovolené před pobytem na plážích. Krajina s hlubokými fjordy, ledovci, vodopády a horskými masivy nabízí nepřeberné možnosti pro pěší turistiku, ferraty, cyklistiku i plavby po pobřeží. Letní počasí bývá ve většině země příjemné a díky dlouhým dnům je dostatek času na výlety i večerní procházky. Na severu země lze navíc během léta pozorovat půlnoční slunce, kdy za polárním kruhem slunce několik týdnů vůbec nezapadá.
Největšími turistickými ikonami jsou světoznámé fjordy zapsané na seznamu UNESCO, především Geirangerfjord a Nærøyfjord. Milovníci horské turistiky míří na vyhlídky Preikestolen, Trolltunga nebo Kjeragbolten, odkud se otevírají jedny z nejpůsobivějších výhledů v celé Evropě. Za návštěvu stojí také malebné město Bergen s historickou čtvrtí Bryggen nebo hlavní město Oslo, které spojuje moderní architekturu s množstvím muzeí a zelených parků.
2. Finsko
Centrum Helsinek. |
V žebříčku nemůže chybět ani země tisíců jezer. Finsko je synonymem klidu. V létě se krajina promění v ideální místo pro pěší turistiku, cyklovýlety, rybaření i vodní sporty. Díky severní poloze panují i během hlavní sezony příjemné teploty, které vybízejí k aktivnímu poznávání přírody. Vedle přírodních krás nabízí Finsko také zajímavá města a jedinečnou kulturu.
Milovníci přírody by neměli vynechat národní parky, například Nuuksio nedaleko Helsinek nebo Oulanku na severovýchodě země, kterým prochází známá turistická trasa Karhunkierros. Nedílnou součástí finského životního stylu jsou také sauny. V zemi jich je odhadem přes tři miliony, tedy více než jedna na každé dva obyvatele. Přestože i Finsko patří mezi dražší evropské destinace, nabízí jedinečnou kombinaci nedotčené přírody, bezpečnosti a pohodového tempa.
1. Island
Geotermální minerální lázně Blue Lagoon zaujmou na první pohled svou hrou barev. Nachází se v lávových polích u města Grindavík na poloostrově Reykjanes v jihozápadní části Islandu. |
Asi není překvapením, že na čele žebříčku skončil Island, kde ani vrchol léta nepřináší úmorná vedra. Ostrov ležící na pomezí Atlantiku a Severního ledového oceánu nabízí dramatickou krajinu formovanou sopečnou činností, ledovci a mohutnými vodopády. Během letních měsíců panují ideální podmínky pro poznávání přírody. Příjemné teploty, dlouhé dny a na přelomu června a července téměř nepřetržité denní světlo.
Největšími lákadly jsou proslulý Zlatý okruh s národním parkem Thingvellir, geotermální oblasti nebo ledovcová laguna Jökulsárlón, kde mezi plovoucími krami často odpočívají tuleni. Island se stává stále oblíbenější turistickou destinací, přestože patří k nejdražším v Evropě. Cestovatelé sem míří také za koupáním v geotermálních lázních, pozorováním velryb nebo výpravami k aktivním sopečným oblastem, pokud to aktuální podmínky dovolují.