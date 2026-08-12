Babišova stará adresa je na prodej. Oceňovaná supervila v Průhonicích láká boháče nejen svou diskrétností
Na prodej je oceňovaná průhonická vila, která vyrostla na někdejší adrese Andreje Babiše.
Supervila je oceňována experty jako vydařené architektonické dílo. .
Ceny obdobných pompézních průhonických vil v posledních letech prakticky stagnují.
Píše se únor roku 2008 a byznysmen Andrej Babiš sleduje dění v Průhonicích u Prahy posledních několik dní ještě ze své pompézní, byť pomalu stárnoucí devadesátkové vilky. Její dny jsou sečteny, stejně jako Babišova životní etapa prostého byznysmena a miliardáře bez zjevných politických ambicí.
Jednu z nejlepších průhonických adres čeká po stěhování Babiše o pár ulic dále v následujících letech překotný vývoj, poslední fáze se píše právě nyní. Strategický pozemek, na kterém mezitím vyrostla supervila sbírající architektonická ocenění, je právě k mání.
„Potenciální klientelu bych viděl především mezi velmi bonitními českými podnikateli, vrcholovými manažery a zahraničními klienty dlouhodobě působícími v Praze. Bavíme se spíše o desítkách reálně relevantních zájemců než o stovkách,“ soudí majitel realitní kanceláře REMAX Horizont Štěpán Gjurič.
Oceňovaná stavba
Areál se po Babišově odchodu výrazně proměnil. Původní dům je v příštích letech zbourán a architektonické studio Jestico + Whiles dostává od nového investora zadání navrhnout na uvolněné parcele velkorysou supermoderní vilu. V roce 2015 získává čerstvě dostavěná vila v Sadové ulici na Grand Prix Architektů prestižní čestné uznání v kategorii Rodinný dům. Aukční síň Sotheby's areál aktuálně nabízí za částku kolem 160 milionů korun.
„U této vily cenu 160 až 170 milionů nepovažuji vzhledem k její výjimečnosti za absurdní, ale definitivní odpověď dá až trh,“ dodává Gjurič. Areál se po éře spojené s Babišem stal součástí zastřené vlastnické struktury sahající až k firmě Triple-M registrované v Nizozemí. Přímým majitelem je na adrese vily registrovaná společnost Fibonacci, kterou řídí holandský podnikatel Richard Antonius Maria van het Bolscher, v Česku známý vedením evropské mediální agentury Pos Media, která se specializuje na instore marketing.
„Vzhledem k tomu, že v této lokalitě jsou v nabídce převážně starší objekty určené k nákladné rekonstrukci či demolici, je dvanáct let stará, udržovaná novostavba naprostým unikátem,“ soudí realitní makléř CENTURY 21 Petr Bulan.
Na prodej není přímo vila, ale firma
Zájemce nemovitost získá formou nákupu podílu v nově vzniklé firmě, která se v posledních týdnech právě pro účely prodeje odštěpila od původní společnosti Fibonacci. Právě získání nemovitosti formou převodu společnosti může být podle expertů určitou komplikací, která obvykle zvyšuje nároky na právní, účetní a daňovou prověrku. Pokud je navíc nemovitost spojena se známou osobností, může to být pro část klientely zajímavý prvek prestiže, zatímco jiní mohou preferovat větší míru anonymity.
„Samotná historie vlastníků nebo spojení domu se známými osobnostmi pro většinu vážných kupujících nebude v tomto případě zásadní překážkou, pokud je právní stav nemovitosti čistý,“ dodává Gjurič.
Jak uvádí statistiky portálu Sreality, ceny srovnatelných domů o výměře přes 600 metrů čtverečních v Průhonicích u Prahy v posledních třech letech stagnují. Za metr čtvereční domu zájemce aktuálně zaplatí v průměru kolem 104 tisíc korun, což je prakticky stejně jako před rokem či v pandemickém roce 2021.