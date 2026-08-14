Pozor na radary na slovenských silnicích. Tamní úřad upozornil na vážné bezpečnostní riziko
- Slovenský NBÚ varuje před vážnými bezpečnostními riziky u několika typů kamerových radarů.
- Úřad odhalil problémy se softwarem, vzdáleným přístupem i skutečným původem zařízení.
- Ministerstvo vnitra už dodavatele vyzvalo k demontáži problematických kamer.
Slovenský Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) v pátek varoval před vážnou kybernetickou hrozbou spojenou s používáním několika typů radarů s kamerami od výrobců z Ruska, Kypru a Chorvatska. Dva z uvedených přístrojů Slovensko dříve testovalo při odhalování dopravních přestupků, ministerstvo vnitra dříve tento týden s odvoláním na neveřejnou analýzu NBÚ označilo uvedená zařízení s ruskými součástkami za bezpečnostní riziko.
NBÚ odhalil nesrovnalosti i rizikový vzdálený přístup
NBÚ v oznámení poukázal na rizika měřičů rychlosti Cordon od ruského výrobce Simicon, dále zařízení stejné řady od chorvatské firmy NEROline a přístroje NERO R-ONE od kyperské společnosti Sodasus.
Úřad zjistil kromě jiného nesoulad mezi deklarovanou a zjištěnou konfigurací zařízení a jeho programového vybavení, dále riziko v souvislosti se vzdáleným přístupem a správou přístrojů, která není v plném rozsahu dostupná uživateli kamerových radarů, a poukázal také na problém ohledně skutečného původu přístrojů a programového vybavení kamer.
Ministerstvo couvlo, opozice žádá odchod ministra
Kauza na Slovensku propukla minulý týden, kdy nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko upozornilo na bezpečnostní riziko při používání uvedených kamer na Slovensku a označilo je za ruské. Ministerstvo vnitra v reakci nejprve obhajovalo systém, který bude sloužit k odhalování dopravních přestupků.
Následně ale oznámilo, že požádalo NBÚ o vykonání analýzy zařízení, a dodavatele vyzvalo k jejich demontáži. Dodavatel kamer, slovenská společnost Soitron, dříve popřela, že kamery pocházejí z Ruska. Opozice pak vyzvala ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka k odchodu z funkce. Ministr ve středu řekl, že vyvodí odpovědnost vůči pracovníkům svého úřadu, kteří mají celý projekt na starosti.