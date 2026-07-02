Rusko spustilo masivní noční útok na Kyjev. Do vzduchu vzlétly i stíhačky NATO
- Rusko v noci podniklo jeden z nejrozsáhlejších útoků na Kyjev za poslední týdny.
- Při úderech zemřelo nejméně osm lidí a desítky dalších utrpěly zranění.
- Polsko kvůli útokům preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky.
Rusko od středečního večera přes noc na čtvrtek ve vlnách ostřelovalo balistickými raketami, řízenými střelami a bezpilotními letouny Kyjev a další ukrajinská města. V Kyjevě podle agentur Reuters a AFP zemřelo nejméně osm lidí a dalších 56 bylo zraněno.
Moskva útoky označila za odvetu za dřívější ukrajinské údery na ruskou civilní infrastrukturu. Polsko kvůli ruským úderům preventivně vyslalo své stíhačky. Útoky následovaly několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusko připravuje další rozsáhlý útok proti Ukrajině, napsal web Kyiv Independent.
Novináři Kyiv Independent ve středu okolo 20:40 SELČ informovali o hlasitých výbuších a aktivní protivzdušné obraně v Kyjevě. Ukrajinské letectvo krátce předtím varovalo, že ruské drony směřují na metropoli a další města, včetně Konotopu na severovýchodě a Mykolajivu a Chersonu na jihu země. O hodinu později pak oznámilo, že na Kyjev letí další vlny dronů, podle náčelníka tamní vojenské správy Tymura Tkačenka ze všech směrů.
Kyjevský starosta Vitalij Kličko mluvil o škodách způsobených padajícími úlomky sestřelených dronů, požáru v hotelu v Ševčenkovské čtvrti, o uvězněných lidech v poškozené devítipatrové budově v Desňanské čtvrti nebo o požáru střechy vícepodlažní budovy v Holosijivské čtvrti.
Rusko nasadilo bombardéry i balistické rakety
Tkačenko ve středu ve 23:45 SELČ varoval před hrozbou balistických raket mířících na Kyjev. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že Rusko vyslalo do vzduchu až deset strategických bombardérů, což naznačuje masivní raketový útok. Reportéři KI hlásili výbuchy krátce před dnešní 1:00 SELČ, po čemž se Kličko zmínil o 56 zraněných a Tkačenko o nejméně osmi mrtvých. Ruské útoky podle AP zasáhly všech deset kyjevských čtvrtí, podle Tkačenka citovaného AFP se terčem raket, střel a dronů stalo 28 míst, především obytné budovy a civilní infrastruktura.
Letectvo varovalo, že rakety kromě metropole míří i na několik ukrajinských měst. V několika ukrajinských regionech se rozezněl letecký poplach. Výbuchy byly hlášeny v jihovýchodním Záporoží, nedalekém Pavlohradu i v Sumách a Charkově na severovýchodě země.
Ruská armáda podle tamního ministerstva obrany v reakci na „teroristické útoky kyjevského režimu na civilní infrastrukturu v Rusku“ provedla masivní údery na vojenská a energetická zařízení v Kyjevě a Kyjevské oblasti, jakož i na vojenská letiště v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkaské, Čerhinivské a Kyjevské oblasti. Pro útoky použila drony a vysoce přesné zbraně s dlouhým doletem odpálené ze vzduchu, země i z moře, napsala státní agentura TASS.
Kvůli útokům vzlétly polské stíhačky
Polsko, člen NATO a EU a soused Ukrajiny, kvůli ruským útokům preventivně vyslalo do vzduchu své stíhací letouny. Po zhruba dvou a půl hodinách akci ukončilo, protože polský vzdušný prostor nebyl narušen, napsal Reuters.
Ukrajinská společnost West Oil Group (WOG) podle Kyiv Independent oznámila, že její čerpací stanice v Kyjevě a okolí budou od 1. července kvůli hrozbě nočních útoků od 21:00 do 7:00 uzavřeny. Podobné omezení vyhlásila pro čerpací stanice v Sumské, Černihivské, Charkovské, Záporožské, Dněpropetrovské, Chersonské a pro některé stanice v Poltavské oblasti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na středeční tiskové konferenci v Dublinu varoval, že Rusko připravuje nový rozsáhlý letecký útok. Rusko slíbilo odvetu za červnové útoky ukrajinských dronů na Moskvu, které mimo jiné vyřadily z provozu moskevskou ropou rafinerii.