Sankce vytlačily ruské zlato z Londýna. Teď rekordně proudí přes Hongkong
- Ruské zlato proudí do Hongkongu rekordním tempem. Důvodem jsou západní sankce, které přesměrovaly zlato určené pro Londýn do Číny a na další asijské trhy.
- Za prvních sedm měsíců letošního roku dovezl Hongkong 112,7 tuny zlata ruského původu. Objem dovozu tak překonal rekordní 92,1 tuny dovezené za celý rok 2025.
- Uvedl to server zpravodajské televize CNBC s odvoláním na analýzu investiční společnosti specializující se na drahé kovy BullionVault.
V roce 2021, tedy před ruskou invazí na Ukrajinu, činil dovoz zlata ruského původu pouze 3,3 tuny. Podle analytiků to ukazuje, jak se obchod s ruským zlatem od invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 přesměroval, protože sankce uzavřely přístup ruským producentům zlata na hlavní západní trhy.
Ruské zlato za sedm měsíců tvořilo téměř 15 procent dovozu nemonetárního zlata do Hongkongu. V roce 2021 to bylo pouhých 0,6 procenta. Nemonetární zlato je zlato, které není součástí měnových rezerv centrálních bank a je využíváno například pro průmyslové účely, ve šperkařství nebo jako investiční produkt.
Londýnská asociace trhu s drahými kovy (LBMA) v březnu 2022 vyřadila všech šest ruských rafinerií zlata a stříbra ze seznamu schválených dodavatelů. Spojené státy, Británie a další západní země následně zavedly omezení na dovoz ruského zlata, čímž Rusku prakticky uzavřely trhy, které dříve patřily k hlavním odběratelům jeho zlata. Před začátkem války byla ruská produkce zlata výrazně závislá na Londýně. V letech 2019 až 2021 směřovalo z Ruska do Británie množství zlata odpovídající zhruba dvěma třetinám tehdejší ruské těžby, vyplývá z údajů společnosti BullionVault.
Hongkong je přirozenou alternativou
Hongkong již dlouho slouží jako brána pro dovoz zlata do pevninské Číny, která je největším spotřebitelem zlata na světě. Rychle také rozšiřuje svoji infrastrukturu pro skladování, zúčtování a obchodování. Toky zlata z Ruska navíc přicházejí v době, kdy je Čína uprostřed rozsáhlé vlny nákupů zlata. Čína zlato označila za strategický nerost a propaguje fyzické zlato jako uchovatele hodnoty pro domácnosti.
Své rezervy zlata navyšuje také čínská centrální banka (PBOC). Údaje společnosti S&P Global ukázaly, že oficiální zásoby zlata v Číně v první polovině roku vzrostly o více než 40 tun, což je více než dvojnásobek množství nakoupeného o rok dříve.