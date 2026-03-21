Turisté z Perského zálivu objevují díky posílení vztahů Rusko, Saúdů jezdí patnáctkrát více než před pandemií
- Rusko po izolaci od Západu cíleně buduje turistické i diplomatické vztahy s Perským zálivem, což vede k rekordnímu nárůstu bohatých návštěvníků ze Saúdské Arábie a SAE.
- Arabští turisté v Rusku vyhledávají zimní exotiku a luxus, přičemž kvůli sankcím musí spoléhat na vysoké objemy hotovosti v rublech, jelikož západní platební karty v zemi nefungují.
- Přestože cestovní ruch meziročně mírně roste, celková čísla stále nedosahují ani poloviny úrovně před invazí na Ukrajinu, a to i kvůli dronovým útokům a bezpečnostním kontrolám.
Psí spřežení v mrazivém počasí malebnou zasněženou krajinou u Moskvy táhne na saních turisty z Ománu a Spojených arabských emirátů. Jsou nadšení, ruskou zimu nikdy předtím nezažili. Opodál pár z Kataru krmí malé stádo jelenů a další turisté z Blízkého východu jezdí vznášedlem po zamrzlém jezeře, napsala agentura Reuters.
"Bylo to jako jezdit v poušti až na to, že tady to byl led," řekla Badríja Almarúkíová, turistka ze Spojených arabských emirátů o návštěvě v husky parku asi 45 kilometrů od centra Moskvy. Nápisy v něm jsou v ruštině a arabštině.
Severně od Moskvy v dmitrovském okrese se jiná skupina turistů tlačí do horkovzdušného balónu, který se s nimi bude vznášet nad širou zasněženou krajinou. "Byla to jedna z nejlepších věcí, jakou jsem v životě zažil," raduje se Ajúb Azíz ze Saúdské Arábie. Míst nabízejících podobné aktivity je kolem Moskvy spousta.
Čtyři roky od začátku invaze na Ukrajinu a s ní souvisejícím mrazivým vztahům se Západem se Rusko snaží sbližovat s jinými regiony ve světě. Následkem toho zažívá příliv arabsky mluvících turistů. Ještě před vypuknutím íránské války mezi Moskvou a hlavními městy států Perského zálivu létalo více spojů než v minulých letech, byl zaveden bezvízový režim a s Katarem, Spojenými arabských emiráty a Saúdskou Arábií Rusko pojí užší diplomatické vztahy díky podílu těchto zemí na vyjednávání výměn válečných zajatců a navracení ukrajinských dětí.
Rusko loni podle oficiálních statistik navštívilo nejvíce turistů z Číny, bylo jich přes 800 tisíc. Čína, která je dlouhodobě blízkým ruským partnerem, jasně vede. Druhou pozici obsadila Saúdská Arábie, odkud do Ruska přijelo téměř 75 tisíc turistů, což je v meziročním srovnání nárůst o téměř 36 procent. Přes 59 tisíc lidí přijelo do Ruska na dovolenou ze Spojených arabských emirátů, které tak skončily na šesté pozici.
"Počty návštěvníků z prakticky všech arabských zemí se přinejmenším zdvojnásobily," řekl Alexandr Musichin, generální ředitel cestovní kanceláře Inturist. Dodal, že například ze Saúdské Arábie nyní do Ruska, a zejména do Moskvy, přijíždí skoro patnáctinásobek turistů v porovnání s roky před pandemií covidu-19.
Hosté z Perského zálivu bydlí v luxusních hotelech v centru Moskvy a chodí do těch nejvyhlášenějších restaurací zaměřených na ruskou gastronomii i do proslulých nákupních center.
Za dodatkové služby podle cestovních kanceláří zaplatí 200 až 300 tisíc rublů (53,2 až 80 tisíc korun) a byli by ochotni platit i víc, kdyby neplatil limit na dovoz peněz v hotovosti bez nutnosti deklarace. Kvůli západním sankcím v Rusku nefungují platební karty Visa a Mastercard, "takže je nutné platit hotově", řekl jeden saúdskoarabský turista.
Navzdory válce proti Ukrajině do Ruska loni podle asociace cestovních kanceláří zavítalo 1,64 milionů turistů, o 4,5 procenta více než v roce 2024. Avšak v porovnání s rokem 2018, kdy Rusko pořádalo mistrovství světa ve fotbale a navštívilo ho 4,2 milionu návštěvníků ze zahraničí, jde stále o nízký počet.
Se statistikou týkající se zahraničních turistů v Rusku ostře kontrastují údaje o počtech ruských občanů mířících do zahraničí. Jen Spojené arabské emiráty jich loni navštívilo 2,45 milionu, což je meziroční nárůst skoro o čtvrtinu. Někteří ruští podnikatelé si v Dubaji zřizují kanceláře.
Ředitel Inturistu Musichin připouští, že válka brzdí růst této branže. Jde třeba o opakované uzavírky ruských letišť kvůli nebezpečí ukrajinských dronových útoků nebo delší časy, které musí lidé strávit na hranicích kvůli zpřísněným bezpečnostním kontrolám. "Turisté pro to obecně mají pochopení," řekl Musichin.