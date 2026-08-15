Ukrajinská střela zasáhla podnik Roskosmosu, uvedl Zelenskyj
- Poškozený ruský podnik je podle Ukrajiny klíčový, vyrábějí se tam nosné rakety a kosmická zařízení.
- Na místě jsou všechny složky záchranného systému, potvrdila útok ruská strana.
- Zasažena při ukrajinských útocích byla také letecká základna a ropný terminál.
Ukrajinská střela s plochou dráhou letu Flamingo v sobotu v ruské Samarské oblasti zasáhla podnik Progress, který spadá pod ruskou vesmírnou agenturu Roskosmos. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle něhož Progress vyrábí mimo jiné elektroniku. O ukrajinském raketovém útoku na blíže neupřesněný podnik v Samarské oblasti dříve informovaly ruské úřady. Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi.
Zelenskyj v prohlášení na X označil zasažený podnik Progress, vzdálený 900 kilometrů od Ukrajiny, za „jeden z klíčových“ v rámci Roskosmosu. Podle deníku Ukrajinska pravda se zde vyrábějí nosné rakety a automatická kosmická zařízení.
Zasažena při ukrajinských útocích byla také letecká základna Savaslejka v Nižegorodské oblasti a ropný terminál Usť-Luga v Leningradské oblasti, dodal Zelenskyj s tím, že všechny tyto útoky byly provedeny ve snaze snížit schopnost Ruska vést válku proti Ukrajině.
Ukrajinský raketový útok na nejmenovaný podnik v Samarské oblasti již dříve potvrdily ruské úřady. „Byl zřízen operační štáb a na místě zasahují všechny složky záchranného systému,“ napsal na Telegramu gubernátor Vjačeslav Fedoriščev. Informace o následcích útoku i zraněných se podle něj upřesňují.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana v noci na sobotu zničila 598 ukrajinských dronů nad řadou regionů evropské části Ruska, nad okupovanými oblastmi Ukrajiny a také nad Černým a Azovským mořem. Ruské statistiky neuvádějí, kolik dronů Ukrajina na Rusko vyslala ani kolik jich zasáhlo cíl.