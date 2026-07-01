Agrofertu loni spadl zisk o 4,9 miliardy, tržby ale mírně rostly
- Agrofertu loni klesl zisk na 2,2 miliardy korun, hlavně kvůli mimořádným výnosům z předchozího roku.
- Tržby mírně vzrostly na 212,2 miliardy korun.
- Holding letos plánuje zvýšit investice na 17 miliard a dál posilovat chemii i potravinářství.
Konsolidovaný zisk holdingu Agrofert, který působí v zemědělství, potravinářství či chemii, loni meziročně klesl o 4,9 miliardy na 2,2 miliardy korun. Agrofert o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Pokles je způsobený mimořádným ziskem z roku 2024, kdy Agrofert prodal mediální skupinu Mafra, firmu Londa provozující rozhlasové stanice a pardubickou chemičku Synthesia. V porovnání se ziskem v roce 2023 dosahuje loňský zisk podobné úrovně.
Holding Agrofert v minulosti založil současný premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
Tržby holdingu dosáhly loni 212,2 miliardy korun, oproti předloňskému roku je to o zhruba půl miliardy více. Dvě třetiny příjmů tvoří podle Agrofertu tržby ze zahraničí.
Agrofert loni v ČR investoval 6,1 miliardy korun. Ve všech zemích, kde koncern působí, to pak bylo 12,9 miliardy korun. Největší částka, tedy 5,3 miliardy korun, směřovala do chemického průmyslu, obnovitelných zdrojů a paliv. Do potravinářství Agrofert investoval 3,5 miliardy korun a tři miliardy do zemědělství.
Letos plánuje holding navýšení investic na zhruba 17 miliard korun. Zaměří se na zefektivnění chemické a potravinářské výroby a také na ekologizaci výroby a úspory energií.
Mezi nejvýznamnější plánované investice patří podle Agrofertu zahájení výstavby nové linky na louhované pečivo v německé společnosti Lieken Brot, zahájení projektu výroby bioplynu v podniku Ethanol Energy, dokončení výstavby nové linky na pečivo pro McDonald’s v Německu, dokončení výstavby nové porážky kuřat ve Vodňanech, pokračování výstavby nové toastové linky v Maďarsku nebo příprava výstavby nové jednotky dusičnanu amonného ve Francii. Holding také plánuje dokončit a zahájit novou výstavbu několika kravínů a dojíren v Česku a na Slovensku.
V letošním roce očekává Agrofert zlepšení výkonnosti ve výrobě hnojiv, v segmentu speciální chemie a zpracování obnovitelných zdrojů. „V segmentu zemědělství očekáváme mírný pokles výkonnosti, a to zejména v oblasti zemědělské prvovýroby, kde se do výsledků mohou negativně projevit relativně nízké tržní ceny rostlinných komodit a klesající cena mléka,“ uvedl Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti Agrofert.
Holding letos koncem března dokončil za zhruba sedm miliard korun nákup nizozemské společnosti OCI Ammonia Holding B.V., čímž získal dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě.
Začátkem letošního června Agrofert oznámil uzavření dohody o získání 50procentního podílu ve společnosti Nitrogen Intermediate Holding. Vyčleněním svých devíti chemických firem Agrofert letos zároveň vytvořil firmu AGF Nitrogen.
Ve Sbírce listin ve středu byla zveřejněná také výroční zpráva společnosti Agrofert a.s., která zastřešuje centrální aktivity celého koncernu a poskytuje společnostem z koncernu poradenství. Tržby společnosti loni klesly o necelých 15 procent na 15,5 miliardy korun, zisk poklesl o 7,5 miliardy korun na dvě miliardy korun.
Agrofert loni zaměstnával 28 184 lidí, z toho v ČR zhruba 17 183. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
To, zda Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů, posuzuje Evropská komise, která kvůli tomu už dříve zaslala dopis českým úřadům. Opozice tento krok Babiše považuje za nedostatečný.