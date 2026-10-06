Exkluzivní výhled na Prahu, miliardové byty a ozvěna Dozimetru. O Šutku se rozhořel velký spor
- Bývalá usedlost Šutka v pražské Troji před komunálními volbami jitří emoce. Tentokrát se politici střetávají nad poměrem bytů, sportu a zeleně.
- Developer Landia známý z kauzy Dozimetr slibuje zachování a rozšíření sportovišť.
- Redakce e15 se na spor podívala zblízka v rámci předvolební série textů o místech, které ovlivní volby.
Jméno investiční a inženýrské společnosti Landia není v Praze neznámé. Developer získal městské pozemky v Lysolajích za starostování Petra Hlubučka, později obžalovaného v kauze Dozimetr. Teď se vrací na scénu v pražské Šutce, kde by měly na současných pozemcích sportvišť a zeleně vzniknout byty. Právě kvůli úbytku zeleně, budoucnosti tenisových a padelových kurtů a nárůstu dopravy se zrodil odpor, který se soustřeďuje kolem spolků Od Písečné k sadu a Proti-plotu i iniciativy Zachraňme Šutku.
Zastupitelka Prahy 8 Vladislava Vojtíšková z uskupení 8ŽIJE a Praha sobě vidí problém v tom, jak radnice a investor proměnu území představují. „Za nejproblematičtější považuji, že je projekt prezentován jako rozvoj areálu Šutka, ačkoli jeho hlavním cílem je umožnit soukromou bytovou výstavbu v hodnotě zhruba 2,5 miliardy korun,“ uvedla Vojtíšková pro e15.
Podle zastupitelky návrh ohrožuje jednu z hlavních kvalit areálu, výhled na Prahu, a nedostatečně řeší vztah k okolní krajině. „Pozemky se přitom developerovi zhodnotily o stovky milionů,“ namítla s odkazem na letos schválený metropolitní plán.
Předvolební série: Jak volby ovlivní byznys
Komunální volby rozhodnou nejen o novém složení obecních zastupitelstev, ale mnohdy také o osudu miliardových projektů. Redakce e15 se před volbami rozhodla prozkoumat dění na několika místech Česka, kde volby zásadně ovlivní místní byznysovou mapu a budoucnost.
Její kritika míří i na politické vedení Prahy 8. Radnice podle ní přijala nevýhodné podmínky spolupráce a aktivně prosazovala, aby se změna využití území dostala do metropolitního plánu. „Město za to takřka nic nezískává. Naopak si omezí možnosti budoucího rozvoje areálu, zatímco developer poskytne jen omezené plnění, navíc zčásti nefinanční,“ podotkla.
Na druhé straně Vojtíšková nechce nové bydlení v lokalitě zcela vyloučit. „Areál by měl být polyfunkční, hlavní roli by ale měl hrát sport a rekreace. Bydlení by mělo být pouze doplňkovou funkcí,“ vysvětlila. Město podle ní mělo nejprve s odbornou veřejností vytvořit vizi Šutky, vypsat architektonicko-urbanistickou soutěž a výsledné řešení promítnout do studie s regulačními pravidly.
Proti záměru vystupuje i náměstkyně primátora a lídryně uskupení JSME PRAHA Jana Komrsková. „Praha má kritický nedostatek sportovišť i zeleně a obětovat fungující sportovní areál komerčnímu developmentu je nepřijatelné,“ uvedla. Pokud by se stavělo, trvá na předchozím dokončení náhrady: „Do bytů se nesmí kopnout dřív, než budou nová sportoviště zkolaudovaná a otevřená veřejnosti.“
Stavět bude developer i město
Metropolitní plán, účinný od září, umožňuje bydlení také v části území dosud využívaného pro sport. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček ze STAN řešení hájí jako pokračování dříve projednávané změny plánu a studie podpořené městskou částí. Sportoviště se podle něj rozšíří a přesune na plochu dnešní náletové zeleně. Nad parkovištěm aquacentra má vzniknout městské dostupné bydlení, v dolní části navrhuje byty soukromý investor.
Developer Landia uvádí, že plocha pro bydlení patří rodině restituentů, s níž spolupracuje. Maximální kapacitu vyčísluje na přibližně 16 500 metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. Uvádí čtyřpodlažní limit, konkrétní počet domů a bytů ani harmonogram však neupřesnila.
Podmínky nové plánovací smlouvy ale zatím nejsou hotové. „O plánovací smlouvě jsme dosud nezačali jednat, nicméně u dosud dojednáváných plánovacích smluv bylo standardem, že se stanovil brzký termín plnění. Zde by dávalo smysl, aby investor zajistil kontinuální provoz sportovní funkce v místě, určitě se o to budu zasazovat,“ řekl Hlaváček pro e15. Smlouva má podle něj projít veřejným projednáním ve výboru pro územní rozvoj pražského zastupitelstva.
Lídryně pražských Pirátů Tereza Nislerová připomíná, že plán prošel napříč stranami a výstavbu podmiňuje plánovací smlouvou. Budoucí koalice podle ní musí vyjednat dostatečné benefity, ideálně městské byty a příspěvek na občanskou vybavenost. „Za Piráty jsme podle předchozích zkušeností vůči Landii ostražití, nicméně město musí být připraveno jednat,“ sdělila. Konkrétní stanovisko k budoucí dohodě považuje za předčasné.
Městská část Praha 8 uzavřela smlouvu s firmou Landia Management a dalšími vlastníky už v květnu 2022. Registr uvádí hodnotu smlouvy 30,18 milionu korun. Opoziční zastupitelka Vladislava Vojtíšková kritizuje převahu nepeněžního plnění i to, že část infrastruktury potřebuje sám developer. Podle ní zatím městská část dostala jen 1,22 milionu, Landia úhradu tohoto příspěvku potvrzuje.
Vedle peněžitého daru smlouva zahrnuje dokumentaci, skatepark, pozemky či komunikaci a předpokládá následný příspěvek podle podlažní plochy. Skatepark lze za sjednaných podmínek nahradit platbou 4,5 milionu korun. Výslovná povinnost otevřít náhradní kurty před uzavřením těch stávajících však chybí. Radnice se zavázala podporovat změnu plánu; smlouva ale nezaručuje vydání povolení.
Proti džungli
Skupina Landia odmítá, že by chtěla sportoviště zrušit. Vyzdvihla dohodu vlastníků a spolupráci s provozovatelem spolku Tenis & Padel klub Písečná Vilémem Richterem. Ten měl podle Landie původně pouze roční nájem; nyní má výhled nového areálu se zázemím. Společně podle firmy také zajistili pozemky pro rozvoj sportovišť.
„Nedochází k rušení sportovní vybavenosti, naopak dojde ke stabilizaci, rozšíření a zkvalitnění sportovních areálů,“ stojí ve stanovisku společnosti. Podle firmy je nová plocha pro rekreaci větší než původní sportovní plocha. Zmíněný šéf místního sportovního klubu Richter na zaslané dotazy e15 do vydání článku nereagoval.
Jednatelem Landia Management je Kamil Hošták, který drží 60 procent mateřské společnosti Landia Holding. Po pětině pak vlastní Václav Nežerka a Eduard Míka, partner investiční společnosti Reflex Capital a zakladatel někdejší APP Group.
Hošták zdůrazňuje, že firma postupuje podle předpisů a záměr zmenšovala tak, aby odpovídal dohodám s úřady, samosprávou, vlastníky a sousedy. Dnešní neudržované části území označuje za „městskou džungli“. Revitalizace podle něj přinese užitek všem zúčastněným, včetně zvýšení hodnoty okolních nemovitostí, Landia zároveň slibuje více zeleně, zelené střechy a parkování nových obyvatel v garážích. Stížnosti firma označuje za „lživý nimbismus“ a pokus o „politicko-volební urbanismus“.
Dozimetří ozvěna z Lysolají
Faktorem, který rovněž jitří emoce kolem celého příběhu výstavby na Praze 8, je nedávná minulost investora a jeho spolupráce s lysolajskou radnicí vedenou Petrem Hlubučkem, někdejším náměstkem pražského primátora za STAN. Ten patří mezi hlavní obžalované figury v kauze Dozimetr, která se týká údajného ovlivňování zakázek a úplatků především v pražském dopravním podniku. Hlubuček vinu odmítá, společnost Landia ani její zástupci nejsou v této kauze stíháni či obžalováni.
Proč se tedy o lidech ze skupiny Landia v příběhu zvaném Dozimetr vůbec mluví? Klíčovou propojkou je exnáměstek Hlubuček. Lysolajská radnice za jeho vedení prodala v roce 2017 pozemky společnosti Dalavrien (později přejmenované na Landia - Zátiší a dnes vystupující s názvem Zátiší Lysolaje) za 100 milionů korun. Na pozemcích měl původně vzniknout i domov pro seniory. Pozdější posudky objednané magistrátem ocenily parcely asi na 131 a 140 milionů. Pražské zastupitelstvo proto v září 2022 rozhodlo o podání trestního oznámení.
Náměstkyně Komrsková v této souvislosti říká, že její důvěra v Landii je „po Lysolajích na nule“. „Tam se pod taktovkou lidí z Dozimetru sliboval domov pro seniory a výsledkem jsou luxusní vily a bytovky. Praha nesmí být znovu za hejla. Pokud by se na Šutce mělo vůbec cokoliv podepisovat, tak jedině s neprůstřelnou plánovací smlouvou, drakonickými smluvními pokutami a tvrdou bankovní zárukou,“ řekla e15.
Úplná očista strany?
Spolumajitel Landie Hošták dotazy týkajících se výstavby v Lysolajích a spolupráci s tehdejším starostou Hlubučkem pro e15 nekomentoval. Jeho lidé si ale za projektem stojí. „V záměru v Lysolajích se nás změna zadání (‚zrušení domova pro seniory‘) netýkala a k projektu jsme přišli v bodě, kdy se s domovem pro seniory již neuvažovalo,“ uvedl pro e15 manažer přípravy projektů Matej Ruščák.
Náměstek primátora a lídr Starostů v Praze Petr Hlaváček je přesvědčený, že hnutí STAN udělalo za kauzou Dozimetr tlustou čáru. „Před čtyřmi lety jsem trval na úplné očistě strany. Jsem přesvědčen, že jsme to dokázali a na kandidátce již nenajdete osoby, které by měly s kauzou nějakou souvislost,“ uvedl.
K Landii dle svých slov přistupuje jako k jiným zájemcům o výstavbu. „Společnost Landia je poměrně velkým hráčem v pražském developmentu a jako náměstek pro rozvoj musím ke všem přistupovat stejně. Proto po nich u všech jejich projektů požaduji to, co po všech jiných developerech - transparentně projednanou podkladovou studii a uzavření plánovací smlouvy smlouvy včetně příspěvku na veřejnou vybavenost. Tak tomu bylo v Kyjích, kde jsme uzavřeli smlouvu v roce 2024, a bude to tak i zde,“ dodal Hlaváček.