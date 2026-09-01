Dědkova obří aréna v Pardubicích dostala stavební povolení
- Plánovaná multifunkční hokejová aréna v Pardubicích, která má při koncertech pojmout až 25 tisíc návštěvníků, získala stavební povolení.
- Rozhodnutí je na úřední desce magistrátu.
- Projekt připravuje společnost podnikatele Petra Dědka, majoritního vlastníka hokejového klubu Dynamo, halu chce stavět v oblasti na Nové Cihelně.
Povolení se týká stavby multifunkční hokejové arény, tréninkové haly, hotelu, parkovacího domu a showroomu. Součástí je také park, veřejná prostranství, dopravní a obslužné komunikace, zásobovací dvory a podzemní parkování. V areálu bude také vyvýšená pěší plocha, která propojí hlavní arénu, tréninkovou halu a hotel.
Hala bude mít vejčitý půdorys, který vychází z uspořádání hlediště kolem ledové plochy. Směrem k městu se rozšíří o další provozy, mimo jiné administrativu, krátkodobé ubytování, muzeum a fanshop. Hlavní vstup do haly bude na jižní straně. Na severní straně bude vstup pro zaměstnance a zásobovací dvůr pro dovoz zboží a materiálu.
Stavba za dvě miliardy
V aréně bude zázemí pro hráče a účinkující, prostory pro diváky, gastronomické provozy, sklady a technické zázemí. Součástí budou také kanceláře a krátkodobé ubytování pro hráče, bazén s wellness, obchody a muzeum s fanshopem HC Dynamo. Ve dvou podzemních podlažích bude parkování určené především pro VIP návštěvníky a hráče a také prostory pro technologie.
Za stavbu haly investor zaplatí miliardy korun. Na území se musel vypořádat i se skládkou komunálního odpadu. Projekt vzniká i na základě plánovací smlouvy s městem. Dokument stanovuje podmínky výstavby a rozděluje povinnosti mezi město a investora. Pardubice podle ní nebudou přispívat na provoz arény ani na sanaci staré skládky na Nové Cihelně. Pokud investor nesplní některé ze závazků, hrozí mu sankce.