Dědkův miliardový tah na Pardubice. Největší aréně světa stojí v cestě skládka, politici i stín Sazka areny
Byznysmen Petr Dědek chce v Pardubicích postavit největší hokejovou arénu světa za více než 11 miliard korun.
Soukromý projekt pro 22 tisíc lidí má přivést NHL, koncertní megashow i miliardy do regionu.
Ambiciózní plán má ale své výzvy: boj o přízeň politiků, financování i největší černou skládku v Česku.
Byznysmen a šéf hokejových Pardubic Petr Dědek má před sebou jeden velký sen. Chce ve městě postavit multifunkční arénu s cenou, jež přesáhne jedenáct miliard korun. Stavbu plánuje odstartovat už letos. Pro jedny megaloman, pro druhé vizionář popisuje e15 magazínu svůj projekt, který má vyrůst čistě ze soukromých peněz.
Mistři!
Časomíra třineckého hokejového stadionu přeskočila na 57. sekundu nastavení šestého zápasu extraligového finále. Sedlák přihrál z pravého kruhu Romanu Červenkovi a jeho následná rána vstřelila gól a rozhodla o titulu pro pardubický tým. Klub na něj čekal čtrnáct let, v posledních dvou letech už byli přitom Pardubičtí blízko, vždycky z toho ale vzešlo jen druhé místo. „Euforie, absolutní euforie,“ vrací se k momentu vítězství Petr Dědek.
Ve stejnou chvíli, kdy ho zaplavila radost z triumfu, mu proběhla hlavou ještě jedna myšlenka: Je ten správný čas odstartovat stavbu pardubické arény, hokejové haly, která se má podle Dědkových plánů stát největší na světě. „Vítězství je dalším impulzem posunout ten projekt dál,“ přitakává. Tohoto triumfu chce dosáhnout někdy kolem roku 2030.
Jeho vize zní velikášsky. I Petr Dědek to ví. „Jeví se to jako velké, ano, je to velké. Ale Pardubice jsou střed republiky, potažmo střed Evropy. Na sedm hodin vzdálenosti jsme schopni přitáhnout desítky milionů lidí. Máme tu letiště, skvělé dopravní spojení. Pardubice mají více než stoletou hokejovou tradici, Česko vyprodalo s rekordem dvakrát mistrovství světa v hokeji. V Americe se diví, jak skvělí jsme fanoušci,“ vyjmenovává své argumenty.
Halu plánuje samozřejmě jako víceúčelovou, hokej samotný ji vytěží zhruba z jedné třetiny, zbytek má tvořit zábava. Aréna by měla hostit 100 akcí ročně, součástí navrženého komplexu je také hotel s 500 lůžky…
Varování z Vysočan
Česko má nicméně ve své nedávné hokejové historii jeden moment, který by měl být pro příznivce tohoto projektu přinejmenším varováním. Byla to stavba někdejší Sazka areny v pražských Vysočanech. Projekt, jenž stál přes sedm miliard korun, byl pro tehdejší loterijní Sazku příliš velkým soustem, firma v roce 2011 skončila v insolvenci. Po jejím majetku skočili dravci – PPF Petra Kellnera a KKCG Karla Komárka a značka Sazka postupně zmizela ze světa. Hala je dnes pod křídly PPF a loterijní byznys převzal Komárkův Allwyn.
Suma mezi deseti a dvanácti miliardami za Dědkův sen je podobně velkým soustem. Protože půjde v zásadě o nadnárodní projekt, Petr Dědek bude potřebovat zvládnout mnohé překážky. V první řadě podporu vlády, kraje i města. A ne všude ji má. Opozici v Pardubicích vadí, že by měl klub odejít ze stávajícího stadionu, do kterého město investovalo. Politikům se nelíbí rovněž náklady na infrastrukturu spojenou se stavbou komplexu, jež by měly jít na vrub města. „Podporu většiny představitelů státu máme, podobně jako podporu kraje. Ve městě ji cítím také, samozřejmě ne od všech, ale tak to u podobných projektů bývá. Pokud někdo zpochybňuje náš záměr, s radostí přijímám jeho argumenty, ale nikomu do detailů nechci vysvětlovat náš byznys plán. My víme, co děláme, jsme nachystaní nejlépe, jak to jde,“ tvrdí Petr Dědek.
Kraji i městu si řekl o desítky milionů ročně na podporu provozu zařízení. Souhlas ale nemá, i když v budoucím komplexu městu nabídl parkování či hodiny provozu pro mládež zdarma. „My jsme si museli koupit pozemky a budovat infrastrukturu. Říkáme tedy kraji a městu: ,Přineseme sem peníze a z toho, co vám přijde, nám něco vraťte, podpořte ten projekt.‘“
Smetiště v útočném pásmu
Start stavby na tom nicméně nestojí. Brání mu daleko těžší soupeř: největší černá skládka v zemi právě na pozemcích pro arénu. Sanace této ekologické zátěže by podle propočtů dodaných týmem Petra Dědka měla stát přibližně 1,3 miliardy korun. „Jde o půl milionu tun odpadu. Je ve veřejném zájmu, aby ta skládka zmizela,“ říká Petr Dědek.
Majitel skládky není oficiálně známý, vznikla ještě před rokem 1989. Časový harmonogram velké pardubické vize, v němž je napsáno otevření stavby kolem roku 2030, s řešením problému skládky počítá. Podle Dědka by se termín otevření posouvat neměl.
Náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) zopakoval, že město se na sanaci podílet nehodlá. „Za nás je to věcí investora. Pozemky kupoval se starou ekologickou zátěží, věděl o tom,“ sděluje Rychtecký. Firma MHAP stojící za stavbou arény tedy začne s likvidací ekologické zátěže sama.
Všechny peníze světa
MHAP řeší také financování projektu. Halu má byznys Petra Dědka zaplatit z 35 procent. Zbytek mají pokrýt půjčky od bank, případně investorské peníze. „Ve světě je velké množství peněz. Fondy mají zájem o stabilní investice. Jsme transparentní projekt s jistým výnosem,“ říká optimisticky Petr Dědek.
Neopomeňme aspekty, které ukazují na seriózní odhodlání Petra Dědka. Projekt samozřejmě nevznikl spolu s letošní výhrou Pardubic ve finále nejvyšší hokejové soutěže. Byznysmen a jeho tým se mu věnují bezmála čtyři roky a mají v ruce řadu povolení, jež cestu k hale otevírají. Samotné stavbě předcházejí investice v řádu jedné miliardy korun.
Na stole už je také podrobný plán, jak má hala sloužit v praktickém provozu, aby byla udržitelná. „Náš tým projel Ameriku i Evropu. Viděli jsme fantastické projekty, učíme se z chyb ostatních, hledáme inspiraci. Víme, jak postavit gastro, ticketing, jaké moderní technologie jsou nezbytné. To je obrovské know-how. Ano, vím o Sazka areně. Ale tady nikdo nebude stavět akvária ani mít obklady za tisíce korun na metr. Bylo skvělé, že se ta hala tenkrát postavila, jen nebylo promyšlené, jak na to šli. My to víme,“ říká Petr Dědek. Odvahu mu dodává 30 let zkušeností developera.
Pražská hala vydělává
Když už byla řeč o dnešní O2 areně, nakonec se ukázalo, že hala podobného stylu může být dobrým byznysem. Vyjma covidových let je v zisku. Pohledem do výroční zprávy se podle představitelů jejího provozovatele, firmy Bestsport, dařilo i loni. Na Spartu se chodilo dívat v průměru třináct tisíc fanoušků na zápas, aréna společně s multifunkčním kongresovým centrem O2 universum přivítaly více než 1,4 milionu návštěvníků na bezmála 290 akcích. V roce 2025 vydělala hala více než 344 milionů, o rok dříve činil výsledek hospodaření více než 427 milionů po zdanění, to se ovšem v Česku konalo rekordní mistrovství světa v hokeji.
Na zápas se do arény vejde lehce přes sedmnáct tisíc diváků, v Pardubicích chtějí hokejovou kapacitu nad 22 tisíc. Na kulturní akce se plocha obou stánků zvětšuje zhruba o tři tisíce míst.
Pardubice hodlají přivést hokejovou NHL, basketbalovou NBA a největší popkulturní ikony. „Lidé, kteří ten projekt zpochybňují, vůbec nevědí, co se ve světě děje, jak ten byznys funguje. V Mnichově platíte úplně nesmyslnou částku za VIP box a ty jsou přitom nedostupné. V Amsterdamu vyberou deset milionů eur ročně jen na prohlídkách stadionu. Když máte značku a děláte to dobře, lidé u vás chtějí být a rádi si to zaplatí,“ dává Petr Dědek příklady z Evropy.
Projekt nyní nepočítá s druhou halou, o níž se podnikatel zmiňoval dříve. Poblíž bývalých kasáren na Hůrkách by podle jeho původních představ mohla vyrůst hala pro rychlobruslaře, kteru Dědek nazývá také Hala Martiny Sáblíkové. Pozemky tam nicméně patří městu a to s nimi má jiné záměry a peníze na projekt by se už musely hledat pravděpodobně na státní úrovni.
Pro příští generace
Když Petr Dědek mluví o svých plánech, zopakuje občas citát připisovaný americkému průmyslníkovi Johnu D. Rockefellerovi: Když je válka, investuj. A hovoří o přesahu svého podnikání do veřejného života. „Je potřeba si vážit toho, co naši předchůdci vybudovali, a pokračovat v tom. Oni také stavěli pro příští generace, bylo to vizionářství, ne byznys,“ říká. „Víte, já rád hraji golf, rád za ním jezdím do Skotska. Po hře občas připomínám kamarádům: ,Podívejte, tady tahle budova je stará 400 let. Tady se hrál golf, když v Americe proti sobě válčily indiánské kmeny.‘ To je obrovský rozdíl v hodnotách Evropy, kterého bychom se měli držet,“ dodává.