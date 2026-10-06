Šli jednat o vyšší mzdě, odcházeli s výpovědí. Baťa mohl udělat víc, tvrdí odbory
- Firma ukončí výrobu obuvi ve své poslední továrně ve střední Evropě.
- Krok se dotkne téměř stovky zaměstnanců.
- Podle odborů mohl Baťa udělat více, aby se situace zvrátila.
Zhruba polovina zaměstnanců závodu Baťa v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku by měla skončit na konci letošního roku. Zbývající část příští rok na konci března, sdělili zástupci odborů. Společnost Baťa minulý týden oznámila, že příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců.
„Podle toho, co nám bylo oznámeno, mají zaměstnanci odcházet ve dvou etapách. Přibližně polovina má skončit k poslednímu prosinci, druhá k poslednímu březnu. Od 1. dubna do srpna má proběhnout vyklízení budov,“ uvedla předsedkyně místní odborové organizace Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Magdalena Pančíková.
Odbory se o připravovaném ukončení výroby dozvěděly na jednání, které mělo být původně věnováno zvyšování mezd a kolektivní smlouvě. „Vedení nám oznámilo změnu programu a místo toho nám sdělilo, že začne postupný útlum závodu. Šli jsme tedy jednat o mzdách a dozvěděli jsme se, že fabrika skončí,“ uvedla Pančíková.
Odbory: Firma nás utlumovala delší dobu
Odbory jednají s vedením společnosti o odstupném, dalších finančních podmínkách, zachování či vypořádání benefitů a případných odměn. Odstupné se bude řídit platnou kolektivní smlouvou. Jedná se i o pomoci při hledání nového zaměstnání. Firma zapojila personální agenturu, která má lidem pomoci s přípravou životopisů a motivačních dopisů, s přípravou na pracovní pohovory, hledáním dalšího uplatnění i registrací na úřadu práce.
„Už se nám ozvalo několik firem z okolí. Nabídky tedy máme a doufám, že se lidem podaří práci najít. Záleží také na tom, jestli budou chtít zůstat ve svém oboru, nebo přejít do jiného. Pro člověka, který celý život dělal jednu práci, je to velká změna,“ sdělila Pančíková.
Firma odůvodňuje uzavření výroby její nerentabilitou. Podle Pančíkové však zaměstnanci vnímali postupný útlum delší dobu. „Rozumím tomu, že firma mluví o finanční stránce a o tom, že závod není rentabilní. Zároveň si myslím, že Baťa mohl udělat více, aby se situace zvrátila. Můj pocit je, že nás firma utlumovala už delší dobu. Objednávky od Bati byly menší a menší. Máme také starší stroje a modernizace nebyla na takové úrovni, abychom dokázali vyrábět levnější boty,“ řekla Pančíková.
Odbory také poukázaly na to, že uzavřením výroby končí pracoviště, na kterém se desetiletí soustředila praktická zkušenost s výrobou obuvi. „Když zavře taková fabrika, končí s ní i místo, kde se zkušenosti mohou předávat dál. A o to je to horší, když už nefunguje žádný učební obor, kde by se mohli mladí řemeslo naučit. Je to další dílek do skládačky konce rukodělného řemesla v Česku,“ dodala předsedkyně místní odborové organizace.