Akcie CSG jsou nejlevnější od vstupu na burzu. Tlačí je dolů kauzy i byznysové paradoxy
- Akcie CSG trpí souhrou několika negativních faktorů působících proti hodnotě firmy.
- Burzovní hodnota zbrojaře během čtvrtečního dopoledne padala až o třicet miliard korun.
- Paradoxně akciím nepřeje ani eskalace blízkovýchodního konfliktu, investoři totiž hledají byznysové vítěze jinde.
Akcionáři Czechoslovak Group zažívají doposud nejdramatičtější chvíle od vstupu zbrojařské firmy na burzu. Akcie impéria Michala Strnada totiž propadly na nejnižší úroveň od svého lednového IPO. V okamžicích největšího zájmu o titul krátce po vstupu na burzu se akcie CSG obchodovaly i za 816 korun, tedy až o pětinu dráže. Zbrojařský titul v posledních týdnech trpí kumulací kontroverzních zpráv, ale paradoxně i aktuální byznysovou konstelací v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě.
Poslední kauzou, která přispěla k propadu akcií, je výzva minoritního akcionáře, dlouholetého manažera a spoluzakladatele skupiny CSG Petra Kratochvíla k odkupu jeho podílu. Jak ve čtvrtek informoval portál Seznam Zprávy, Kratochvíl za svůj podíl údajně požaduje téměř 35 miliard korun. Akciový prospekt při vstupu na burzu navíc takovou informaci neobsahoval, stejně jako samotnou existenci významného minoritáře.
CSG hodnotu podílu rozporuje
Strnadova CSG rozporuje hodnotu podílu s tím, že může být až desetkrát nižší. I tak ale během čtvrtečního poledne ztrácely akcie skupiny na burze až přes čtyři procenta. To znamená propad burzovní hodnoty CSG až o zhruba 29 miliard korun, tato částka tak prakticky pokrývá hypotetickou hodnotu Kratochvílova podílu.
„Není vůbec jisté, na jaké ceně se CSG s protistranou dohodne a jakou má tento podíl skutečnou hodnotu. Na první pohled nám tato částka přijde přehnaná,“ soudí analytik České spořitelny Petr Bártek. Zpráva přitom přichází jen několik dnů poté, co nizozemští investigativci z portálu Follow the Money uvedli, že španělská dceřiná společnost CSG byla loni zařazena na černou listinu Agentury pro podporu a zadávání veřejných zakázek NATO NSPA. Také o této potenciální byznysové výzvě prospekt pomlčel. „Negativní zprávy ohledně CSG z minulých dní si jednoduše vyžádaly tržní reakci,“ hodnotí analytik Capitalinked Radim Dohnal.
Investoři do zbrojařského odvětví navíc aktuálně rozlišují mezi firmami, které mohou bezprostředně těžit z íránského konfliktu, a hráči, kteří stojí opodál. „Firmy jako britská BAE Systems, která má téměř polovinu svých tržeb z USA, na burze posílily. Naopak akcie firem orientovaných především na Evropu, typicky němečtí zbrojaři bez možnosti výrazně profitovat z probíhajícího konfliktu, stagnovaly či klesaly,“ zdůrazňuje analytik J&T Banky Pavel Ryska.
Analytik zároveň zdůrazňuje, že investoři s nadsázkou házejí do jednoho pytle německé a české zbrojaře, CSG tak touto provázaností v současnosti může trpět. „K poklesu akcií CSG mohly přispět i oproti očekáváním mírně slabší hospodářské výsledky německého Rheinmetallu, které firma nedávno zveřejnila,“ dodává analytik.
Propad o 17 procent
Cena akcií již ze svého lednového vrcholu 816 korun dosaženého krátce po IPO propadla o sedmnáct procent. Upisovací cena akcií během IPO činila 608 korun, zbrojařská akcie je tak stále o bezmála jedenáct procent nad úpisem. Toho se přitom zúčastnili prakticky pouze velcí institucionální investoři, malým nezbylo než případně dokupovat akcie CSG až na trhu, tedy podstatně dráže. I tak analytici soudí, že fundamenty jsou obecně na straně zbrojařského odvětví jako celku.
„Probíhající konflikt jen podtrhuje výrazný nárůst geopolitické nestability a rizik, který bude i po evropských státech vyžadovat větší připravenost a kapacitu jejich armád. To by mohlo naznačovat rostoucí trend hospodaření zbrojařských společností,“ dodává Bártek. Zbrojař vstoupil na amsterodamskou a paralelně i na pražskou burzu v závěru ledna.