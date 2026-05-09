Žádné divné holky. Ženský fotbal ve sledovanosti poráží i mužské halové sporty, tvrdí šéf Sparty Křivda

Tomáš Křivda Sparta Zdroj: Michaela Szkanderová

Veronika Jonášová
  • Ženský fotbal na Spartě se plně profesionalizuje, klub v něm vidí obrovský byznysový potenciál.
  • Sledovanost v televizi je prý u žen srovnatelná nebo vyšší než u mužského basketbalu či házené.
  • Sparta se mění v mezinárodní firmu – v šatně i v obchodních jednáních je dominantním jazykem angličtina.

Fotbal už není čistě mužská disciplína a na pražské Spartě stále víc roste popularita toho ženského. Klub AC Sparta Praha pod vedením generálního ředitele klubu Tomáše Křivdy investuje miliony do rozvoje ženského týmu i vzdělávací akademie. Dlouhodobým cílem této strategie je udělat ze ženského fotbalu plnohodnotný a atraktivní produkt pro fanoušky i sponzory. Ženský fotbal je podle Tomáše Křivdy rostoucím segmentem a nejde už dávno o nějakou popelku v koutě. 

„Ženský fotbal má jinou fanouškovskou základnu, ale pokud máme hledat další rozvoj pro fotbal jako celek, nemůžeme zanedbávat druhou polovinu populace. V západní Evropě už dnes ženské zápasy vyprodávají stadiony pro čtyřicet tisíc lidí,“ vysvětluje ve FLOW. Podle Křivdy už v Česku padají mýty o malé atraktivitě a ženský fotbal má v tuto chvíli v televizi vyrovnanou, nebo dokonce vyšší sledovanost, než mají mužské halové sporty jako basketbal nebo házená. 

VIDEO: Nový stadion na Strahově za 4,5 miliardy korun nabídne pětinásobek VIP míst, říká šéf Sparty.

Levnější cesta pro sponzory

Pro firmy, které chtějí spojit svou značku se sportem, představuje ženský fotbal zajímavou příležitost. Bariéra vstupu je zde aktuálně mnohem nižší než u mužského týmu, zato potenciál růstu je obrovský. „Je to velmi zajímavý segment a firmy už o tom takto uvažují. My ten sport jen potřebujeme marketingově obhospodařovat a věřím, že za pár let přijde s rostoucí kvalitou i mnohem větší zájem veřejnosti,“ říká Křivda. 

Sparta jako evropský korporát s milionem fanoušků

Transformace klubu ale probíhá i uvnitř kanceláří a kabin. Sparta se podle Křivdy stala evropským klubem, kde angličtina přestala být cizím jazykem. Tento jazyk se s příchodem zahraničních trenérů a hráčů stal hlavním komunikačním nástrojem.

„Angličtina proniká víc a víc do denního fungování. V podstatě všechna obchodní jednání s našimi mezinárodními partnery vedeme v angličtině, stejně tak smlouvy. Ve sportovním úseku je to už naprostý standard,“ popisuje šéf Sparty moderní tvář klubu, který spravuje komunitu více než milionu fanoušků.

Klíčem k budoucí stabilitě je podle něj práce s daty a digitální ekosystém. „Klub bude vždy jen tak silný, jak silná je jeho fanouškovská komunita. Chceme, aby fanoušci žili s klubem na každodenní bázi, nejen v den zápasu. K tomu slouží naše předplatné speciálního obsahu i moderní technologie,“ uzavírá Křivda, který chce Spartu proměnit v mediální ekosystém se svými podcasty, produkty a s dalšími aktivitami. 

Jak vypadá projekt stavby stadionu na Strahově? A mají dnes děti zájem hrát fotbal? A jak je to u dívek? Podívejte se na celý rozhovor ze speciální série FLOW, kterou jsme natáčeli na konferenci SHIFTS2026 na konci dubna.

