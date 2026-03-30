Akcie CSG na amsterodamské burze klesly kvůli skandálům na historické minimum
- Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se na amsterodamské burze propadly na historické minimum 22,70 eura, čímž se ocitly hluboko pod lednovou upisovací cenou.
- Výrazný pokles následuje po zprávách serveru Follow the Money o možném klamání investorů a údajných korupčních skandálech týkajících se dceřiné společnosti ve Španělsku.
- Zatímco analytici označili úpis akcií za rekordní v rámci celého sektoru, společnost nyní čelí vyšetřování belgických úřadů a podezření z vyřazení z nákupních seznamů NATO.
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) v pondělí na burze v Amsterodamu klesly na historické minimum. Zatímco v pátek se dostaly pod upisovací cenu 25 eur, v pondělí klesly až na 22,70 eura, ukazují burzovní statistiky trhu Euronext. Server Follow the Money píše o narůstajících skandálech, které se úpisu akcií CSG týkají. Na některé už dříve upozornila zahraniční média, CSG pochybení odmítla.
Krátce před polednem se akcie CSG prodávaly v Amsterodamu zhruba za 23 eur, a vykazovaly tak pokles o 1,4 procenta. Na minimu 22,70 eura se ocitly hned ráno. Jsou tak už daleko od historického maxima 35,50 eura, na kterém byly krátce po vstupu na burzu.
Společnost Czechoslovak Group si prodejem akcií letos v lednu zajistila zhruba 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy Kč), aby podpořila svůj růst jako jeden z předních výrobců zbraní v Evropské unii. Podle analytiků to byl největší úpis akcií zbrojařské firmy vůbec. Důkazy však naznačují, že CSG mohla investory klamat tím, že zlehčovala rizika a prezentovala přehnaně optimistický finanční výhled, píše server Follow the Money.
„Naše reportáž nedávno upozornila na varovný signál: španělskou továrnu na munici, která je dceřinou společností českého zbrojního gigantu, vyřadila nákupní agentura NATO. Podle dokumentů, které jsme získali, existují 'vážná obvinění', že dceřiná společnost se podílela na korupčním jednání, které nyní vyšetřují belgické úřady,“ píše server.
Zpráva se v zahraničních médiích objevila už začátkem tohoto měsíce. Společnost CSG na ni tehdy reagovala sdělením, že nesrovnalost mezi její španělskou muniční továrnou Fábrica de Municiones de Granada (FMG) a Agenturou NATO pro podporu a pořizování (NSPA) neexistuje.