Akcie L'Oréal jsou po silných výsledcích nejvýše od roku 2008, firmu táhne e-commerce a Čína
- L'Oréal v prvním čtvrtletí překonal trh a vykázal tržby 12,15 miliardy eur.
- Oživení poptávky v Číně a růst luxusních značek táhnou globální prodeje.
- Kosmetický gigant sází na rtěnkový efekt a dokončil nákup Kering Beauté.
Investoři na výsledky největší kosmetické firmy světa reagovali s neskrývaným optimismem a akcie L'Oréal po oznámení kvartálních čísel posílily až o deset procent. Jde o nejprudší jednodenní nárůst od listopadu 2008. Tržní hodnota francouzského giganta začala strmě růst poté, co firma vykázala organický růst tržeb o 7,6 procenta na 12,2 miliardy eur. To je téměř dvojnásobek oproti očekávání analytiků, kteří předpovídali růst v rozmezí tří až čtyř procent, připomněl server CNBC.
„Nejenže jsme překonali kosmetický trh, který zůstává dynamický, ale také jsme zrychlili získávání tržního podílu po celém světě,“ uvedl generální ředitel společnosti Nicolas Hieronimus. Podle něj stojí za úspěchem firmy především dominance v online prodejích. „Naše vedoucí postavení v oblasti e-commerce nám umožňuje sázet na tento vítězný prodejní kanál, což přináší skvělé výsledky ve všech regionech, zejména na rozvíjejících se trzích,“ dodal s tím, že oživení ve Spojených státech a Číně z druhé poloviny loňského roku nadále pokračuje.
Velké přesuny kapitálu na trhu s kosmetikou
Analytici banky Barclays označili základní růst za velmi působivý a upozornili, že kosmetický trh jako celek nevykazuje žádné známky zpomalení. To potvrzuje i aktuální dění v celém sektoru spotřebního zboží, kde dochází k velkým přesunům kapitálu. Například britský kolos Unilever nedávno oznámil prodej své potravinářské divize a oddělení výroby zmrzliny, aby se mohl plně soustředit právě na segment krásy a zdraví, kam patří značky jako Dove nebo Dermalogica.
L'Oréal v prvním čtvrtletí zaznamenal růst napříč všemi divizemi, od péče o pleť až po parfémy. Nejsilnější dynamiku vykázala divize profesionálních produktů, která zahrnuje například značku Kérastase. I když jde o nejmenší část skupiny, její tržby srovnatelně vyskočily o 13,1 procenta. Podle expertů z Jefferies firma dokázala porazit trh v Číně i přes probíhající úpravy skladových zásob v divizi spotřebního zboží a přetrvávající výpadky v cestovním maloobchodu.
Odolnost vůči makroekonomickým výzvám potvrdila i nedávno dokončená akvizice Kering Beauté za čtyři miliardy eur, která do portfolia L'Oréal přidala luxusní značku Creed.