Antiobezitika rozpouštějí akcie Magnumu. Zmrzlinový gigant zchladil investory
- Provozní zisk Magnumu loni klesl téměř o čtvrtinu, akcie prudce oslabily.
- Na výsledky dolehl rozchod s Unileverem i nepříznivý vývoj měn.
- Analytici varují, že léky na hubnutí mohou dlouhodobě brzdit poptávku po nanucích a zmrzlinách.
Akcie společnosti Magnum Ice Cream se na burze v Amsterdamu propadly až o 16 procent poté, co tato bývalá divize Unileveru zklamala investory výrazným poklesem provozního zisku za loňský rok, upozornila agentura Bloomberg.
Skupina, která vlastní značky Ben & Jerry’s, Magnum či Cornetto, uvedla, že provozní zisk klesl z 764 milionů eur na 599 milionů eur. Negativně se na výsledcích podepsaly náklady spojené s oddělením od Unileveru i měnové vlivy, když euro posílilo vůči dolaru a turecké liře.
Akcie Firmy přitom od prosincového vstupu na burzu do dnešního dne posílily zhruba o 26 procent, než přišel aktuální výprodej.
Hořká premiéra
Jde o první hospodářské výsledky společnosti po jejím oddělení od Unileveru a samostatném burzovním debutu na konci loňského roku. Jedním z hlavních argumentů pro rozdělení bylo přesvědčení, že Magnum, největší výrobce zmrzliny na světě, dokáže po osamostatnění rychleji růst a zvýšit objemy i marže.
Pokles zisku přišel po odtoku hotovosti ve výši 564 milionů eur, který byl loni rovněž spojen s rozdělením firmy, zatímco tržby zůstaly zhruba beze změny. Výhled organického růstu tržeb o tři až pět procent v aktuálním fiskálním roce odpovídá očekávání trhu.
„Hlavní čísla nevypadají dobře,“ uvedl analytik David Hayes ze společnosti Jefferies, který upozornil na riziko poklesu poptávky v souvislosti s rostoucím užíváním léků na hubnutí ze skupiny GLP-1 po celém světě. „Klíčové budou objemy, přičemž strukturální obavy kolem GLP-1 se mohou stát výrazným tématem,“ dodal. Magnum za rok 2025 vykázal růst objemů o 1,5 procenta.
Bývalá mateřská společnost Unilever ve stejný den rovněž zveřejnila výsledky, přičemž na konci loňského roku překonala očekávání trhu díky silným prodejům prémiové kosmetiky a produktů pro domácnost na klíčových rozvíjejících se trzích, včetně Indie a Číny.