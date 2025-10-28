Apple roste, jeho hodnota poprvé překonala čtyři biliony dolarů
Tržní hodnota americké technologické společnosti Apple dnes poprvé přesáhla čtyři biliony dolarů (téměř 84 bilionů korun). Firma se tak stala třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila, napsala agentura Bloomberg.
Jako první hranici čtyř bilionů dolarů překonal letos v červenci americký výrobce čipů Nvidia. Krátce poté ho následoval americký softwarový gigant Microsoft.
Společnost Apple nyní těží ze silné poptávky po nové řadě chytrých telefonů iPhone, kterou představila 9. září. Akcie podniku od té doby posílily o zhruba 13 procent, napsala agentura Reuters.
Silná poptávka po telefonech iPhone kompenzuje obavy z pomalých pokroků Applu v oblasti umělé inteligence (AI). "Telefony iPhone se na ziscích a tržbách Applu podílejí více než polovinou," upozornil analytik Chris Zaccarelli ze společnosti Northlight Asset Management.