Stávka kurýrů Woltu, Foodoře ani Boltu byznys nezkazila. Lidé upínají naděje k novému zákonu
- Kurýři rozvážkových společností v pátek protestují za lepší pracovní podmínky.
- Kolik lidí se do stávky zapojilo, není jasné. Rozvozové služby tvrdí, že problémy nezaznamenaly.
- Podmínky práce kurýrů má již v letošním roce upravit nový zákon.
Část kurýrů rozvážkových služeb Wolt, Foodora a Bolt Food v pátek 13. března stávkuje a nerozváží objednávky. Protestem chtějí upozornit na zhoršování svých pracovních podmínek. Organizátor protestu Jiří Karafiát, který je sám aktivním kurýrem, však uvádí, že konkrétní představu o počtu zapojených pracovníků nemá.
Jednotlivé platformy podle svých vyjádření efekt protestů nezaznamenaly, a to ani v době obědové špičky. „Provoz je dnes zcela standardní a bez jakýchkoliv výkyvů,“ říká tiskový mluvčí společnosti Wolt Tomáš Kubík.
Situaci beze změn potvrzuje i šéf české Foodory Adam Kolesa. „Naše platforma dnes napříč Českou republikou funguje zcela standardně. V Praze i ve všech velkých městech nezaznamenáváme žádný reálný dopad na dostupnost našich služeb pro zákazníky ani partnerské provozovny,“ popisuje.
Podle něj se v pátek rozhodla nevyužít možnosti rozvozu jen velmi malá část kurýrů, konkrétně méně než procento z celkového počtu. „To jasně ukazuje, že tato aktivita neodráží postoj většiny našich partnerských kurýrů, kteří naopak oceňují tuto spolupráci a flexibilitu, kterou jim umožňuje,“ upozorňuje Kolesa.
Žádné dramatické změny nezaznamenal ani Bolt Food. „Platforma dnes funguje v zásadě ve standardním režimu. Počet aktivních kurýrů je podle aktuálních dat srovnatelný se včerejškem. Z pohledu zákazníků zatím dnešní situace nijak zásadně neovlivňuje dostupnost služby ani fungování platformy,“ uvádí mluvčí Boltu Jan Huk.
Nízké a nejisté odměny
Podle Karafiáta je jedním z hlavních problémů nastavení odměňování pracovníků rozvážkových služeb. „Jedná se o takzvaný dynamický způsob odměňování: jednostranně řízený systém, který výdělky v průběhu času navíc snižuje. My požadujeme návrat k původnímu tabulkovému odměňování, které fungovalo dříve a bylo transparentní,“ uvádí. Kurýři si podle něj dnes mnohdy vydělají kolem 200 korun za hodinu, od čehož je však potřeba odečíst povinné odvody i výdaje například za benzin či amortizaci, pokud pracovník využívá auto.
Jako další požadavky Karafiát jmenuje navýšení odměn kurýrů a také jejich indexaci, aby odměny narůstaly podle tempa inflace. S těmito body se podle svých slov obrátil už před časem na jednotlivé rozvážkové společnosti, jasnou odpověď však nedostal.
Kubík uvádí, že Wolt žádné oficiální informace ani konkrétní požadavky neobdržel. „Nadále však zůstáváme otevřeni konstruktivnímu dialogu. Naši partnerští kurýři vědí, že se na nás mohou kdykoli obrátit se svými podněty, připomínkami či názory. Podle našich interních dat je současný model spolupráce hlavním zdrojem spokojenosti kurýrů, protože poskytuje kurýrním partnerům svobodu, flexibilitu a transparentnost,“ uvádí.
Foodora bude podle Kolesy celou situaci i nadále sledovat. „V souvislosti s touto aktivitou nás nikdo přímo nekontaktoval a prostřednictvím našich oficiálních kanálů jsme doposud neobdrželi žádné konkrétní požadavky. Zůstáváme otevřeni konstruktivnímu dialogu se všemi našimi partnerskými kurýry. Věříme, že naše platforma nabízí férové a konkurenceschopné možnosti výdělku. Naše aktuální data potvrzují, že si kurýři v průměru – bez započtení spropitného – vydělají částku odpovídající mediánu hrubé hodinové mzdy napříč všemi profesemi v Česku,“ komentuje.
Chystaný zákon
Nastavení pracovních podmínek kurýrů v takzvané gig ekonomice by měl v budoucnu lépe definovat chystaný zákon o práci přes digitální platformy, který aktuálně připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Připravovaná legislativní novinka vychází ze směrnice Evropské unie, kterou členské státy musejí implementovat nejpozději do 2. prosince letošního roku. MPSV má návrh zákona předložit v březnu vládě.
S chystaným zákonem se navíc pojí i páteční stávka kurýrů. „My pomocí ní chceme tlačit na zákonodárce. Znění připravovaného zákona bude zásadní, a pokud se dobře postaví, vyřeší se i zmiňované problémy,“ vysvětluje Karafiát.
Aktuální stávka není prvním protestem kurýrů za lepší pracovní podmínky. V minulosti už svůj nesouhlas vyjádřili vícekrát, nikdy to však nevedlo k větší odezvě. Například před dvěma lety se na demonstraci na Václavském náměstí sešlo pouze 19 kurýrů.