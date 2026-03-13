ÚOHS řeší Tykačův vstup do Mafry, chce koupit polovinu vydavatelství
Skupina Mafra vydává mimo jiné deník Mladá fronta Dnes nebo web iDnes. O transakci mediální skupina informovala loni v listopadu na svém webu, její hodnotu neuvedla.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech vydávání periodického i neperiodického tisku, provozování digitálních médií, televizního a rozhlasového vysílání a prodeje inzertního prostoru v uvedených médiích," uvedl ÚOHS. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Mafru skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka koupila v roce 2023 od premiéra Andreje Babiše (ANO). Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů jako Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Chvilka pro tebe, Pestrý svět, Rytmus života, Tina, Týdeník televize nebo Žena a život. Provozuje také zpravodajské servery iDnes a Lidovky.cz. Pod Mafru dále patří například skupina hudebních televizních stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci srpna 2024 skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny. Tituly Mafry pravidelně osloví téměř 2,5 milionu čtenářů tisku a měsíčně sedm milionů návštěvníků internetu.
Vedle průmyslu i sportovní kluby
Pražák v roce 2023 koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.
Finančník Pavel Tykač, který patří k nejbohatším Čechům, podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha.
Pražákova investiční skupina Kaprain zaměstnává téměř 6000 lidí, hodnota jejích aktiv přesahuje 50 miliard korun. Vlastní průmyslové firmy, nemovitosti i sportovní kluby, například hokejový klub Sparta Praha či fotbalové Pardubice.