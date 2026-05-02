Berkshire Hathaway ve formě. Gigant Warrena Buffetta zdvojnásobil zisk
- Americká investiční společnost Berkshire Hathaway, kterou vybudoval legendární investor Warren Buffett, v prvním čtvrtletí posílila.
- Více než zdvojnásobila čistý zisk na 10,1 miliardy dolarů (zhruba 210 miliard korun) ze 4,6 miliardy dolarů před rokem.
- Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích.
Provozní zisk se zvýšil o 18 procent na 11,35 miliardy dolarů, ačkoli na výsledky některých divizí měla negativní dopad ekonomická nejistota. Firma považuje provozní zisk za lepší ukazatel výkonů podniku než čistý zisk. Ten zahrnuje také nerealizované zisky či ztráty u hodnoty investic, takže prochází značnými výkyvy.
Pětadevadesátiletého Buffetta na začátku letošního roku v čele společnosti Berkshire vystřídal Greg Abel, který do té doby působil jako místopředseda správní rady podniku.
Třiašedesátiletý Abel dnes poprvé řídil výroční valnou hromadu akcionářů společnosti Berkshire. Ta se v minulosti pod Buffettovým vedením postupně stala téměř kultovním setkáním, kterému se začalo přezdívat Woodstock pro kapitalisty.
Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Buffett firmu řídil od roku 1965 a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.