Volkswagen v ohni, tohle bude drahé. Strádající matka Škody Auto doplácí na Trumpovu zášť k Německu
- Celní války na trase USA - EU jsou zpět.
- Americký prezident Donald Trump hrozí výrazným zvýšením cel, která by tvrdě dopadla hlavně na koncern Volkswagen.
- Ve hře jsou miliardové zakázky, z nichž žije i český automobilový průmysl.
Dekády bohatly na vývozu, ten však nyní schytává jednu ránu za druhou. Evropské automobilky se už několik let nemohou spolehnout na čínský trh, kde na jejich úkor posilují domácí značky. Zároveň čelí nevyzpytatelné celní barikádě, kterou staví mezi Evropskou unii a Spojené státy prezident Donald Trump. V pátek “s potěšením” oznámil, že v následujícím týdnu zvýší cla na dovoz osobních i nákladních automobilů z EU do USA na 25 procent.
Ta část obchodní dohody, na které se dohodl Brusel s Washingtonem loni v létě a která počítá s patnáctiprocentním clem na automobily a součástky, by tak šla k ledu. Navrátilec do Bílého domu odůvodnil svůj krok údajným neplněním původní dohody ze strany starého kontinentu, aniž by obvinění specifikoval.
Rozdíl deseti procentních bodů, o které má narůst clo, by dopadl na evropské automobilky různou měrou. Poraženým je v tomto scénáři Volkswagen, uvádí odborný portál Automobilwoche s tím, že německý koncern vyrábí na území USA jen minimálně.
Relativně malý závod provozuje ve městě Chattanooga ve státě Tennessee. Ročně zde může vyrábět až 175 tisíc vozů, tedy výrazně méně, než kolik je schopen produkovat například Mercedes-Benz v Alabamě nebo BMW v Jižní Karolíně - 263 a 450 tisíc vozů.
Volkswagen totiž dlouhodobě razil strategii levnější výroby v Mexiku, odkud posílal zhotovené automobily na lukrativní trh v USA. Byznysplán to nebyl nikterak originální, stejně postupují například Honda, Toyota, ale i americké automobilky General Motors nebo Ford. Ročně jde asi o čtyři miliony vozů, odhaduje agentura pro hospodářský rozvoj Germany Trade & Invest. Většina z nich je vyvážena do USA.
Volkswagen i Škoda Auto v pozoru
Pokud by tedy USA skutečně zvýšily cla na 25 procent, Volkswagen by byl velmi tvrdě zasažen. Konkrétně čtyřmi miliardami eur. Taková by byla finanční zátěž pro všechny značky koncernu, kam patří i Škoda Auto, podle jeho finančního ředitele Arna Antlitze. Antlitz by měl starostí více než dost i bez Trumpova pátečního překvapení.
Z nedávno zveřejněných výsledků za první čtvrtletí vyplynulo, že se koncernu meziročně propadl prodej automobilů o sedm procent na dva miliony, a to při pouhé tříprocentní ziskové marži. Koncern stále nedokázal zastavit propad v Číně, kde si pohoršil o dvacet procent na 549 tisíc udaných vozů, propadal se ale i v Severní Americe, a to o devět procent na 206 tisíc vozů. Pro srovnání: zákazníci v Evropě si pořídili zhruba milion automobilů “made in VW”.
"Trumpova avizovaná 25procentní cla zásadně neohrozí přímý vývoz českých aut do USA. Ten tvoří jen 0,8 procenta našeho automobilového exportu, ale vytváří potenciální krizi v dodavatelském řetězci. Česko dodává komponenty německým automobilkám v miliardách korun. Ty nyní svůj americký vývoz dále omezí," varuje expert EY Petr Knap. Přiškrcení vývozu přes Atlantik může zadusit tuzemské podniky, které spoléhají na prodej elektronických systémů, převodovek či brzd.
Do USA vyváží například i Motor Jikov. Strojírenský holding z Českých Budějovic, jenž podniká ve slévárenství, obrábění či v montážích, posílá do zámoří například části golfových vozíků.
„Jestli se nevyjedná kompromis a oznámená cla začnou skutečně platit, nebudeme konkurenceschopní a výrobu v Česku bychom museli ukončit. Nikdo by si od nás o dvacet procent dražší produkt nekupoval,“ řekl pro e15 spolumajitel holdingu a viceprezident Sdružení automobilového průmyslu Miroslav Dvořák loni, když Trump hrozil zvýšením cel ve srovnatelné míře.
„Dvacetiprocentní clo je skutečně masivní, zařízne automobilky i dodavatele. Opasek si můžete utáhnout o sedm až deset procent. Ne o pětinu obratu,“ přikyvoval Pavel Juříček, majitel dodavatele autodílů Brano.
Donald Trump, clo a útoky na Německo
Clo, o kterém Trump v minulosti prohlásil, že ho má coby slovo raději než lásku, by tak přišlo draho jak český autoland, tak jeho klíčové německé partnery. Spolkovou republiku by zvýšení cla připravilo o téměř patnáct miliard eur (asi 365 miliard korun), spočítal Kielský institut pro světové hospodářství (IfW).
"Dopady by byly značné," uvedl prezident institutu Moritz Schularick s tím, že podle analýzy by ztráty na produkci mohly v delším horizontu vzrůst až na dvojnásobek. "Navíc máme minimum možností věc změnit. Česká ekonomika je závislá na pozici EU, která sice zvažuje odvetu, ale v zásadě nemůže významně reagovat," konstatuje Knap.
Trump neupřesnil, jak konkrétně podle něj EU porušuje obchodní dohodu. I proto se objevují hlasy, které vidí skutečné příčiny možného zvýšení cel jinde. Například v rostoucím napětí v euroatlantických vztazích. Americký prezident v posledních týdnech vyjádřil frustraci z toho, co považuje za nedostatečnou evropskou podporu USA ve válce na Blízkém východě. Obzvláště ostře kritizoval německého kancléře Friedricha Merze (CDU).
Vzkázal mu například, aby si opravil svou rozbitou zemi, kterou vidí jako neefektivní, nezvládající řešit migraci, energetiku či válku na Ukrajině: “Není divu, že si Německo vede tak chabě, jak ekonomicky, tak i po dalších stránkách.”