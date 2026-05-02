Nejnižší zaměstnanost od roku 2020. Německá ekonomika doplácí na konflikt na Blízkém východě
Německé podniky zintenzivňují plány na rušení pracovních míst, přičemž index zaměstnanosti institutu Ifo klesl na nejnižší úroveň od května 2020.
Hlavní příčinou pesimismu je geopolitická nejistota spojená s konfliktem na Blízkém východě, který ochromil dopravu v Hormuzském průlivu a zvýšil ceny energií.
Kvůli nepříznivému vývoji německá vláda snížila odhad hospodářského růstu, což představuje riziko i pro české firmy závislé na tamní ekonomice.
Plány na rušení pracovních míst v německých podnicích nabírají na intenzitě, v personální politice firem se čím dál více projevují globální geopolitické problémy. Informoval o tom dnes mnichovský hospodářský institut Ifo, a to na základě výsledků pravidelného průzkumu, do kterého se zapojuje kolem 9500 podniků z průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb.
Index zaměstnanosti podle průzkumu Ifo tento měsíc klesl na 91,3 bodu z 93,4 bodu v březnu. Dostal se tak na nejnižší úroveň od května 2020. „Geopolitická nejistota se promítá do personálního plánování podniků,“ uvedl vedoucí průzkumů Ifo Klaus Wohlrabe. „Více pracovních míst se ruší, než vytváří,“ dodal.
Plány na rušení pracovních míst se podle průzkumu týkají prakticky všech odvětví. Index zaměstnanosti ve službách se dostal na nejnižší úroveň od začátku koronavirové krize. „Trvalejší pokles napětí na trhu práce lze očekávat pouze tehdy, až nejistota výrazně poleví,“ uvedl Wohlrabe.
Obavy ze vzestupu inflace
Vyhlídky světové ekonomiky nyní zastiňuje konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a třetina dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). To vedlo k růstu cen paliv po celém světě, což vyvolalo obavy ze zpomalení růstu globální ekonomiky a vzestupu inflace.
Německá vláda minulý týden kvůli konfliktu na Blízkém východě snížila odhad letošního růstu německé ekonomiky na půl procenta, do té doby počítala s růstem o jedno procento. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.