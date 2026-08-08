Bývalý inženýr Elona Muska drží akcie za půl miliardy. Při první příležitosti je pošle do světa
- Červnový vstup společnosti SpaceX na burzu vytvořil přes čtyři tisíce nových dolarových milionářů z řad zaměstnanců, kteří část výplaty dostávali v akciích.
Po vypršení první fáze zákazu prodeje akcií plánují někteří zaměstnanci své podíly postupně prodávat z důvodu vysoké volatility ceny a zajištění své budoucnosti.
Historicky největší primární úpis akcií v hodnotě téměř 86 miliard dolarů zároveň učinil ze zakladatele Elona Muska prvního dolarového bilionáře na světě.
Prudký růst ceny akcií společnosti SpaceX v době před jejich vstupem na burzu a v prvních dnech po vstupu je důvodem k prodeji, kdykoliv se naskytne příležitost. Stanici BBC to řekl zaměstnanec SpaceXu Andre Lavole, který do firmy nastoupil v roce 2009 jako inženýr a část odměny dostával jako ostatní zaměstnanci právě v akciích podniku.
Lavole ve firmě navrhoval tlakové nádrže, které pomáhají pohánět vesmírné rakety. Výplata části odměn v akciích je v začínajících firmách ve Spojených státech běžná, ve start-upech je to častý kompromis jako pobídka při náboru. Firmu v roce 2002 založil podnikatel Elon Musk, v současné době zdaleka nejbohatší člověk na světě.
Dnes Lavole drží kolem 200 tisíc akcií SpaceXu a jejich hodnota se pohybuje kolem 23 milionů dolarů (484 milionů korun). Když akcie v primární veřejné nabídce (IPO) v červnu vstoupily na burzu, trh je ocenil na 150 dolarů za kus a v následujících dnech se cena dostala vysoko nad 200 dolarů. Pak ale začaly klesat a ve čtvrtek uzavřely na ceně kolem 114 dolarů.
„Při každé příležitosti, kterou odteď dostanu, prodám zase trochu,“ řekl Lavole, kterému je nyní 63 let. “Hodnota akcií rostla tak radikálně, že mi to neustále narušuje životní plány – skutečně nemůžete vědět, co přinese budoucnost, takže je lepší prodávat brzy a postupně,„ dodal.
Raketový růst
Lavoie zdaleka není jediný, kdo v průběhu let sledoval, jak hodnota jeho podílu ve firmě SpaceX raketově roste. Musk v televizi Fox News řekl, že červnový vstup firmy na burzu pravděpodobně udělal dolarové milionáře z několika tisíc zaměstnanců – včetně těch, kteří pracovali u výrobní linky. V médiích se objevily zprávy, že IPO vytvořilo asi 4400 nových dolarových milionářů.
Když se začíná obchodovat na burze s akciemi nějakého podniku, ze začátku se obvykle vztahují omezení na zaměstnance, zakladatele a některé další akcionáře. Ti mají po určitou dobu zakázáno své akcie prodat, aby na trhu nevytvářeli přetlak nabídky a nezpůsobili prudký pokles ceny. U SpaceXu nejde o klasickou šestiměsíční blokaci, ale o postupné uvolňování akcií v několika vlnách.
První zákaz prodeje přestal platit
První zákaz prodeje přestal platit ve čtvrtek, kdy bylo uvolněno 20 procent akcií, na které se blokace vztahovala. Další se budou uvolňovat postupně až do konce letošního roku. Na drobné investory, kteří si akcie firmy koupili na burze, se žádné takové omezení nevztahuje.
Zda se akcionáři, na které se prodejní omezení vztahuje, rozhodnou prodat svůj podíl při první příležitosti, je na každém jednotlivci. Na rozdíl od Lavoieho se někteří mohou rozhodnout své akcie vůbec neprodávat v naději na ještě větší zisky později.
Z primární veřejné nabídky akcií získal SpaceX vstupem na burzu přibližně 75 miliard dolarů, což z této emise činí největší IPO v historii. Firma krátce nato oznámila, že její upisovatelé využili opci k nákupu dodatečných akcií. Díky tomu se celkový objem peněz získaných v IPO zvýšil na 85,7 miliardy dolarů. Z Muska se díky tomu stal první dolarový bilionář na světě.
Začátkem letošního roku se společnost SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci (AI). Hlavním zdrojem růstu SpaceXu loni byla satelitní služba Starlink, vedle toho se SpaceX zaměřuje na vývoj nosných raket k cestám do vesmíru a na rozvoj AI. SpaceX loni i v letošním prvním pololetí hospodařil se ztrátou.