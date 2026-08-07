Potenciální zachránce Soleku zrušil nabídku. Zadlužené solární společnosti hrozí konkurz
- Je konec nadějí na rychlou reorganizaci firmy Solek.
- Investor ENPO Group, který ji měl zachránit, stahuje nabídku.
- Nezajištění věřitelé i tak očekávají, že i potenciální konkurz může být pro ně ve finále spravedlivější.
Zadlužená energetická skupina Solek přišla o investora, který jí měl pomoci financovat reorganizaci. ENPO Group stáhla nabídku 30 milionů korun určených na částečné uspokojení nezajištěných věřitelů a zároveň oznámila, že ji neprodlouží ani neobnoví. Reaguje tak na červencové rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který zrušil předchozí schválení reorganizačního plánu a vrátil případ městskému soudu k dalšímu řízení.
ENPO současně ukončuje možnost dalšího čerpání dosud nevyužité části provozního úvěrového rámce, který Soleku poskytovala prostřednictvím společnosti Client RM invest. Investor své rozhodnutí odůvodňuje tím, že další průběh insolvenčního řízení, podoba případného nového reorganizačního plánu ani termín jeho schválení už nejsou předvídatelné a časové zpoždění má příliš významný dopad na hodnotu aktiv společnosti.
„Rozsah a časový harmonogram dalšího procesu nyní nelze spolehlivě určit, přitom právě časový faktor je v oblasti developmentu a realizace energetických projektů podstatný,“ vysvětluje důvod rozhodnutí zástupce investora ENPO Group Marek Joch.
Čas jsou peníze
Další prodlení podle něho může mít přímý dopad na platnost povolení, připojovací kapacity, dodavatelské a projektové harmonogramy, dostupnost externího financování, potřebu kapitálu a obecně na schopnost projektů generovat předpokládané cash flow. „Hodnota projektového portfolia proto není statickou veličinou a nemůže být bez dalších nákladů zachována po neomezenou dobu,“ doplňuje s tím, že tím nikterak nezpochybňuje rozhodnutí soudu.
„Naprosto ctíme a respektujeme rozhodnutí odvolacího soudu, nicméně si nemyslíme, že je pro věřitele šťastné,“ říká Joch, podle něhož tak nejspíš nastane jiné řešení úpadku.
Pokud by jím byl konkurz, obyčejně přináší menší uspokojení než reorganizace. Podle znaleckého posudku společnosti Equity Solutions Appraisals (EqSA) by nezajištění věřitelé, kteří přihlásili pohledávky za přibližně 3,8 miliardy korun, zpeněžením získali jen 24 milionů korun. To je zhruba šest promile hodnoty jejich přihlášených pohledávek. Po zaplacení nákladů na insolvenčního správce a jiné právní služby se tato částka dokonce sníží na 15 milionů korun, dodává EqSA. Pro srovnání: ENPO Group nezajištěným věřitelům nabídla 30 milionů korun.
Otázkou je ale věrohodnost posudku. Ukázalo se, že nepřímým dceřiným společnostem Soleku se v období insolvenčního řízení podařilo prodat řecké bateriové projekty za desítky milionů korun a k tomu španělské solární projekty za nespecifikovanou částku. Posudek přitom těmto aktivům přisoudil nulovou hodnotu.
Solek, projekty v Chile |
ENPO Group se s hodnotou určenou posudkem ztotožňuje. Podle ní její analýzy jasně říkají, že ve skupině už žádná významnější hodnota není, přičemž další průtahy z této hodnoty ještě dál ukrajují.
„Hodnota aktiv společnosti zkrátka není tak vysoká, aby naši investoři mohli čekat další půlrok. Zároveň platí, že navržený reorganizační plán znamenal v danou dobu pro věřitele maximum možného. Za tím si stojím,“ říká Joch.
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Samotné rozhodnutí soudu a jeho argumenty komentovat nechce. „Zda prvoinstanční soud nepostupoval s dostatečnou péčí, mi nepřísluší hodnotit. Určitě se ale neztotožňuji s tvrzením, že reorganizační plán mohl být pro věřitele výhodnější,“ dodává.
Podle ENPO samotná vyhlídka, že investor může po vložení kapitálu, úsilí a převzetí značného rizika v budoucnu dosáhnout zisku, ještě neznamená, že projekt měl odpovídající hodnotu už před touto investicí. Skupina zároveň odmítá pochybnosti vrchního soudu o tom, zda reorganizační plán zajišťoval spravedlivé zacházení se všemi skupinami věřitelů.
„Úvahy o tom, že zajištění věřitelé budou souhlasit s plněním menším, než je jejich zajištění, jsou z našeho pohledu jen teoretické. Žádný ekonomicky smýšlející subjekt takto postupovat nemůže, nemluvě o právní odpovědnosti osob, které by takový postup akceptovaly,“ podotýká Joch.
Měli zajištění věřitelé dostat moc?
Aktuální data k míře uspokojení zajištěných věřitelů v tuzemských reorganizacích chybí. Podle studie autorů z pražské Vysoké školy ekonomické však stoprocentní uspokojení pravidlem není. Z jejich analýzy vyplývá, že reorganizace probíhající mezi lednem 2008 a dubnem 2011 vedly k průměrné míře uspokojení 83 procent.
Většina věřitelů reorganizační plán schválila. Odvolání podala skupina, která představuje pět procent z jejich celkového počtu. Společným právním zástupcem této skupiny je Jakub Jirovec z advokátní kanceláře Solkind. Ten se ale k rozhodnutí investora zatím vyjadřovat nechce, protože jej chce nejdříve probrat se svými klienty.
Jeden z nich se ale k novým informacím vyjádřil. Podle něho byla nabídka ENPO Group tak slabá, že se od případného konkurzu příliš neliší. „S rozhodnutím investora nemám problém. Je možné, že díky většímu dohledu nad majetkem bude konkurz výnosnější. Velmi pravděpodobně ale bude spravedlivější pro nezajištěné věřitele. Jen to bude trvat déle a hrozí, že pro samotný Solek to může být likvidační,“ říká držitel nesplaceného dluhopisu skupiny Solek, který si nepřál být jmenován.