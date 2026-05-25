Ceny ropy prudce padají, trhy doufají v dohodu mezi USA a Íránem
- Ceny ropy Brent a WTI prudce klesají o zhruba šest procent na dvoutýdenní minima.
Důvodem je rostoucí optimismus ohledně blížící se mírové dohody mezi USA a Íránem.
Ačkoli dohoda stále čelí neshodám a obnova poškozené infrastruktury potrvá měsíce, trhy reagují na naději na obnovení dodávek.
Ceny ropy v pondělí prudce klesají. Ztrácejí kolem šesti procent a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Írán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy.
Severomořská ropa Brent před 07:30 SELČ ztrácela 5,6 procenta a obchodovala se za 90,90 dolaru za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zlevňoval o šest procent na 90,80 dolaru. Na začátku obchodování se dostaly nejníže od 7. května.
Americký prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že Washington a Írán „z velké části“ dosáhly porozumění ohledně mírové dohody, která by klíčovou úžinu znovu otevřela.
Analytici nicméně předpokládají, že návrat k normálním tokům ropy průlivem bude trvat měsíce. Nejprve se budou muset opravit poškozená ropná a plynárenská zařízení.
„Navzdory všem výhradám a rizikům, která přetrvávají v souvislosti s mírovou dohodou a Hormuzským průlivem, se nyní na konci tunelu objevuje světlo, které v blízké budoucnosti přinese určité snížení cen ropy,“ uvedl analytik MST Marquee Saul Kavonic.