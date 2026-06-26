Euforie kolem SpaceX vyprchává. Čeká se, co způsobí nově uvolněné akcie
- Stačilo pár dní a z opěvovaného burzovního debutanta se stal zdroj nervozity.
- SpaceX, kosmická skupina miliardáře Elona Muska, ztratila stovky miliard dolarů z tržní hodnoty a investorům připomněla, jak jsou nálady na burzách v dnešní době rychle proměnlivé.
- Pokles akcií navíc možná ještě není u konce, píše businessový newsletter 11am.
Firma, za níž stojí nejbohatší muž planety, zažila před dvěma týdny velmi úspěšný vstup na americkou burzu. Akcie zpočátku prudce rostly a už během třetího dne obchodování vystoupaly bezmála na 202 dolarů (4315 korun), tedy téměř 50 procent nad upisovací cenu. Pak ale investoři vyhodnotili, že nárůst byl přehnaný, a začali se akcií zbavovat. Ve středu titul zavíral na ceně 154,54 dolaru, tedy téměř 23 procent pod nejvyšší cenou. Za týden se tak celková hodnota firmy zmenšila o 630 miliard dolarů.
Ztráty se v následujících měsících mohou prohlubovat, protože bude postupně uvolněno k obchodování obrovské množství akcií, které dosud drží management nebo privátní investoři, již do firmy investovali ještě před vstupem na burzu.
SpaceX je tak obětí změny nálad na akciovém trhu, které v uplynulých dnech opět dokládají, jak jsou investoři nervózní z letošního rychlého růstu technologických akcií. V úterý se světové burzy propadly kvůli skokovému oslabení výrobců čipů a nyní možná velkou část ztrát umažou, zejména když ve středu po zavření trhu oznámila firma Micron Technology, největší americký výrobce paměťových čipů, překvapivě dobré kvartální výsledky.
Mezi vizí a bublinou
IPO SpaceX bylo historicky největším burzovním debutem, do něhož investoři vložili celkem 86 miliard dolarů. Díky vstupu na veřejný trh se Musk, který ve firmě pořád kontroluje více než 40procentní podíl, stal vůbec prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici jednoho bilionu dolarů. Vstup této kosmické společnosti na veřejný trh potvrdil, že mezi investory je obrovská euforie. Řada drobných investorů se nechala zlákat firmou, jež nabízí lety na Měsíc, budování datových center na oběžné dráze či kolonizaci Marsu.
Burzovní debut se ale také stal terčem rozsáhlé kritiky. Akcie jsou extrémně drahé, aktuálně se obchodují na 100násobku tržeb, což je zcela mimo rámec valuací technologických firem. Pro srovnání: společnosti z technologického indexu Nasdaq se obchodují v průměru na šestinásobku tržeb. Otázka také je, zda může skupina ve vesmírném byznysu v dohledné době zásadním způsobem uspět. Elon Musk je totiž notoricky známý tím, že v případě automobilky Tesla opakovaně posouvá termíny spuštění slibovaných novinek, třeba samořiditelných aut.
Předmětem kritiky byl také extrémně optimistický propočet budoucích tržeb a dalších hospodářských parametrů, se kterými přišly banky Goldman Sachs a Morgan Stanley, hlavní upisovatelé a manažeři burzovního debutu. V Goldman Sachs například očekávají, že příjmy společnosti z různých služeb umělé inteligence (AI) do roku 2030 vzrostou na 322 miliard dolarů. Loni přitom dosáhly pouze asi tří miliard dolarů. Stonásobný růst příjmů v takto krátké době je extrémně ambiciózním předpokladem – obzvlášť pokud vezmeme v potaz, že chatbot Grok, který vyvíjí jedna z divizí skupiny, zaostává za oblíbenějšími modely ChatGPT nebo Claude.
Konec lock-upů: křest ohněm
Zdaleka největším problémem je však skutečnost, že během primárního úpisu šlo na burzu pouze velmi malé množství akcií – jen zhruba pět procent společnosti. Takto malý počet akcií v oběhu do jisté míry zkresluje cenu, protože způsobuje umělý nedostatek. To často vede k rychlému cenovému růstu hned po vstupu na burzu, protože se o relativně málo akcií uchází hodně peněz od investorů, na něž se nedostalo v primárním úpisu.
Tato strategie organizátorů transakce má ale i odvrácenou stránku. Titul pak může výrazně oslabit v reakci na konec takzvaných lock-upů, tedy když skončí období, po které management nebo venture kapitálové či private equity fondy nemohly se svými akciemi obchodovat. Tito akcionáři své podíly získali v minulých letech, za mnohem nižší ceny a často chtějí už realizovat zisky a co nejrychleji prodat.
Řada investorů tohoto typu bude mít důvod prodávat, protože nárůst hodnoty byl skutečně enormní. Loni v červenci ohodnotily nákupy nových investorů SpaceX na 400 miliard dolarů. Za méně než rok je tak hodnota pětinásobná.
Odemykání lock-upů je v případě Muskovy vesmírné společnosti postupné a má tak zabránit jednorázovému šoku. I tak to ale může obchodování ovlivnit. Nyní je na burze pouze 639 milionů akcií a jen po výsledcích za druhé čtvrtletí, které firma zveřejní pravděpodobně 17. srpna, bude k obchodování uvolněno dalších 912 milionů akcií. Průběžné uvolňování pak bude ještě pokračovat. Mezi srpnem a koncem prosince bude uvolněno celkem 3,7 miliardy akcií. To je velké množství a bude to určitě vyvolávat tlak na pokles ceny.
Proti tomu by mělo působit průběžné zařazování titulu do indexů, jež následně musejí replikovat burzovně obchodované fondy (ETF). S tím, jak poroste takzvaný free float, tedy počet volně obchodovaných akcií, bude růst i váha SpaceX v hlavních indexech, například v indexu Nasdaqu. A pasivní fondy je tak budou muset zařazovat do svých portfolií.
Efekt nákupů pasivních ETF fondů se počítá nanejvýš v řádech desítek miliard dolarů, kdežto počet akcií, které budou odemčeny k obchodování, ve vyšších stovkách miliard. Z toho vyplývá, že vývoj kurzu bude záležet především na ochotě investorů akcie dále držet. Prostor pro korekci ceny směrem dolů je tedy výrazný.
Nechtění držitelé
Pasivní fondy ETF nevybírají akcie podle toho, zda jsou podhodnocené, a tedy vhodné k nákupu do portfolia – pouze slepě kopírují složení indexů. A někteří analytici a investoři upozorňují, že kvůli těmto vynuceným nákupům se SpaceX dostane do portfolií širokého okruhu investorů, včetně například penzijních fondů. Zprostředkovaně ho tak budou vlastnit i drobní investoři, kteří neukládají peníze do rizikových aktiv a za normálních podmínek by si akcie kosmické firmy nekoupili.
Vzhledem k ocenění a nejistému, i když potenciálně velmi perspektivnímu byznysu je SpaceX spekulativním titulem. Z tohoto pohledu jej lze přirovnat třeba k bitcoinu, který je také extrémně rizikový. I nejznámější kryptoměnu je možné nakoupit prostřednictvím ETF. Na rozdíl od SpaceX však není součástí standardních indexů, do nichž plošně investují třeba penzijní fondy. Drobní střadatelé se tak do bitcoinu přes své penzijní fondy většinou nevědomky nedostávají, kdežto u SpaceX takový scénář reálně hrozí.