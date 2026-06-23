Aktualizováno: Akcie SpaceX zastavila pád, narazily ale donedávna zázračně rostoucí Micron a Sandisk
- Akcie SpaceX se snaží oklepat ze série propadů.
- Citelně oslabili růstoví šampioni typu Sandisk nebo Micron Technology.
- Propad dvojice firem s letošním zhodnocením ve stovkách procent přispěl k úternímu oslabení indexu technologických akcií Nasdaq.
SpaceX v úterý na burze posílila o jedno procento, přerušila tím sérii tří obchodních dnů v řadě, kdy ztrácela. Akcie společnosti Elona Muska, která vlastní i vývojáře umělé inteligence xAI, dosahují necelých 156 dolarů. Na Wall Street vstupovala s cenovkou 135 dolarů, minulý týden stála i více než 220 dolarů.
Její zakolísání odráží celkovou náladu investorů, která ztrácí rysy euforie. Podle Reuters mimo jiné kvůli strachu z možného zpřísnění monetární politiky Fedu a pochybnostem o budoucích výnosech z investic korporací do umělé inteligence.
Tyto faktory přispívají ke slábnutí indexu technologických akcií Nasdaq. Během úterý ztratil dvě procenta. Nvidia, firma s největší tržní hodnotou na světě, umazala přes čtyři procenta.
K oslabení Nasdaqu přispěla také polovodičová Micron Technology i výrobce počítačových disku Sandisk. Během jediného obchodního dne ztratily tyto firmy třináct procent.
„Nemyslím si, že jsou tyto společnosti drahé, ale v jednu chvíli přilákaly až moc investorů naráz,“ řekl pro CNBC Andrew Slimmon, portfolio manažer Morgan Stanley Investment Management. „Aktuální výprodej akcií těchto firem považuji za zdravý.“ Navzdory úterní korekci letošní zhodnocení Micronu dosahuje 230 procent a Sandisku dokonce 618 procent.
Masový zájem vzbudila při příležitosti nedávného vstupu na burzu také SpaceX. Kvůli aktuálnímu částečnému ochlazení nadšení z její akcie se ale propadla v žebříčku nejhodnotnějších firem světa. Minulý týden dokonce nakrátko předstihla Amazon a Microsoft a dočasně se stala čtvrtou nejcennější veřejně obchodovanou firmou světa. Nyní je SpaceX s valuací ve výši dvou bilionů dolarů na sedmém místě mezi TSMC a Broadcomem.
Blíží se odemykání akcií SpaceX
Obě tyto čipové firmy zaznamenaly loni desítky miliard dolarů čistého zisku, zatímco SpaceX skončila v čisté ztrátě pěti miliard dolarů. Poměr ceny akcie k tržbám je u SpaceX až šestkrát vyšší než u Broadcomu a TSMC. Investoři platí téměř 130 dolarů za každý dolar minulých tržeb.
To není jediná skutečnost, která může část investorů od nákupu podílu v Muskově korporaci odradit. Během srpna začnou Wall Street zaplavovat další balíky akcií této společnosti v držení raných investorů a fondů. Jejich podíly zatím podléhají ochranné lhůtě. „Na trh se může dostat zhruba 900 milionů akcií, zatímco dnes se obchoduje přibližně 500 milionů,“ upozorňuje portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler s tím, že spoustu venture kapitálových a private equity investorů může chtít realizovat zisky.
Analytici společnosti Morningstar už dříve uvedli, že podle jejich odhadu budoucích peněžních toků by tržní hodnota SpaceX měla dosahovat necelých 800 miliard dolarů.
Z historického hlediska by nicméně pokračující pád ceny akcií nebyl nijak výjimečný. Pokles akcií větších firem během prvního roku od vstupu na burzu je na Wall Street obvyklý, připomněl finanční poradce Kevin Greenard. Od roku 2000 jejich mediánový výnos v prvních dvanácti měsících od IPO (Initial Public Offering, upsání akcií na burzu) dosahoval minus 32 procent. „Je to běžné vystřízlivění. Růst SpaceX po IPO byl způsobený hlavně tím, že na burzu šlo poměrně málo akcií,“ komentuje situaci SpaceX Pfeiler.
Muskovy sliby ve hvězdách
Fanoušci Elona Muska a jeho firem očekávají, že finanční výsledky SpaceX zamíří ke hvězdám hlavně v okamžiku, až se tam ve větší míře budou vydávat lidé. Musk slibuje, že jeho společnost výrazně usnadní cestování k Měsíci a poté i k Marsu. Bilionář pomýšlí i na výstavbu datacenter na oběžné dráze Země. Masivní doprava lidí a materiálu mimo domovskou planetu by ze SpaceX udělala klíčového přepravce s obrovskými příjmy.
„Část investorů dostala až s příchodem SpaceX poprvé možnost investovat přímo do dominantního hráče celého odvětví. Zatímco dříve byly menší kosmické firmy často vnímány jako nepřímá sázka na růst vesmírné ekonomiky, dnes mohou investoři vlastnit přímo SpaceX,“ uvedl nedávno pro e15 analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. Někteří kritičtí komentátoři ale radí brát Muskovy sliby s obří rezervou.
„Pro mě je to aktuálně asi nejpřeceňovanější člověk na planetě. Řada lidí ho přitom vnímá jako někoho, kdo koná jenom dobro a chce z lidstva udělat meziplanetární živočišný druh,“ podivil se v rozhovoru pro e15 magazín youtuber Jakub Vejmola alias Kicom auře, která šéfa Tesly a SpaceX obklopuje. Podle Vejmoly, který se kritickému rozboru byznysu šéfa Tesly a SpaceX věnuje pravidelně, však sotva mohou megalomanské vize obhájit způsob Muskovy komunikace se zákazníky a investory.
Vejmola naráží na řadu Muskových nenaplněných příslibů. Ty se týkají právě i SpaceX. Například už v roce 2020 Musk vyjádřil „silné přesvědčení“, že lidé na povrchu rudé planety přistanou v roce 2026, možná ještě dříve. Dnes už je jisté, že k tomu nedošlo.
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