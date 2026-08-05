Český byznysový tandem expanduje na Západ. Získal podíl v britské zbrojovce, konkurentovi Explosie
- Londýnská burza je svědkem další české akvizice.
- Majitel Kaprainu Karel Pražák a spoluvlastník Colt CZ René Holeček nakoupili podíl v britské zbrojovce.
- Současná hodnota podílu dosahuje 1,5 miliardy korun.
Podnikatelé Karel Pražák a René Holeček utužují své spojenectví. Podle regulatorního oznámení koupili společně zhruba tříprocentní podíl v britské nadnárodní zbrojní společnosti Chemring Group. Skupina, která je kótovaná na londýnské burze, patří mezi konkurenty českého státního výrobce výbušnin Explosia, o jehož privatizaci se v posledních týdnech živě diskutovalo.
Spolumajitelé pardubických chemických závodů Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power, kteří zároveň spoluvlastní výrobce střelných zbraní Colt CZ Group, začali v tandemu nakupovat i na burze. Do jejich hledáčku se dostala společnost z obranného průmyslu, k němuž má Holeček, největší vlastník české zbrojovky, blízko.
Přímým nabyvatelem tříprocentního podílu je společnost Leima Equity Four, jejímiž konečnými vlastníky jsou právě Pražák s Holečkem. Firma o investici povinně informovala, protože její podíl se po nákupu zhruba 8,2 milionu akcií dostal na tříprocentní oznamovací práh.
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