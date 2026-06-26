Spolchemie po 11 letech prodělává. Pražák musel uklidnit banky půlmiliardovou injekcí
- Na chemickou společnost Spolchemie doléhá špatná kondice odběratelů i levná konkurence z Asie.
- Nepříznivý koktejl vyústil v čistou ztrátu, porušení úvěrových podmínek a nakonec ve stamilionovou finanční injekci od akcionáře.
- Jaký je výhled na rok 2026?
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, jak se společnost Spolchemie formálně nazývá, loni porušil více než desetiletou tradici. Po jedenácti letech zisků firma vykázala čistou ztrátu, a to přestože se ukazatel zisku EBITDA udržel nad půlmiliardovou hranicí.
Slabší výkonnost je vidět u všech klíčových ukazatelů společnosti. Konečný výsledek hospodaření se dostal z kladných 40 milionů do záporných 25 milionů korun, EBITDA klesl z 602 na 531 milionů korun a tržby se smrskly o 13 procent na 7,3 miliardy korun.
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