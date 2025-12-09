Colt CZ může převzít firmy Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power
- ÚOHS schválil akvizici, v rámci níž Colt CZ kupuje výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesia Power.
- Hodnota transakce je 22 miliard korun za SNC a 1,4 miliardy korun za Synthesia Power; majitelem Synthesie je skupina Kaprain Karla Pražáka.
- Úřad neshledal riziko narušení hospodářské soutěže, Kaprain se po dokončení převodu stane třetím největším akcionářem Coltu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil zbrojařské skupině Colt CZ nákup pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetické divize Synthesia Power. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Firmy transakci oznámily na konci srpna. Synthesii Nitrocellulose kupuje Colt za 22 miliard korun, Synthesii Power za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
„Vzhledem k výši tržních podílů, kterých spojující se soutěžitelé dosahují na trzích výroby a prodeje energetické nitrocelulózy a výroby a prodeje střeliva na území EU i celosvětově, úřad konstatoval, že je nepravděpodobné, aby toto propojení aktivit spojujících se soutěžitelů mělo za následek narušení hospodářské soutěže,“ uvedl úřad. Rozhodnutí je pravomocné.
Společnost Synthesia Nitrocellulose (SNC) byla založena loni v prosinci a byla do ní vyčleněna divize výroby nitrocelulózy ze společnosti Synthesia, která patří finanční skupině Kaprain. Cenu zbrojovka uhradí částečně v penězích a ze zhruba 40 procent vydáním nových kmenových akcií. Kaprain se tak po dokončení transakce stane třetím největším akcionářem Colt CZ.