Živíte se jako kaskadér a vaší specializací jsou výbuchy? Melouchaříte jako profesionální figurant pro amatérské házení noži? Volný čas trávíte chovem jedovatých hadů? Pak bravo, máte potřebnou kvalifikaci pro investování na burze. Víte, co je to riziko, máte správně nastavené reflexy, je vám jasné, jak načasovat nebezpečnou akci, a také tušíte, kdy je nejlépe si dát pauzu. Poslední jmenovanou úlohu si můžete užít právě nyní na burzách. Pokud o ni nestojíte, protože se přece hraje o vaše těžce vydělané peníze, které je oranžový bandita kdykoli připraven natrávit, a chcete své investice někam zaparkovat, čtěte dále.

Hodnotit současné riziko na burzách a pokoušet se jej kvantifikovat znamená oživit památku alchymistů na dvoře Rudolfa II. V zásadě máte tři možnosti, jak k současné situaci přistoupit. Zaprvé si můžete zobrazit graf amerického akciového indexu S&P 500 za posledních padesát let a zauvažovat nad tím, zda je současná americká administrativa skutečně kvalitativním mezníkem v historii hrozícím vyvrátit podstatu země z kořenů a nechat celý strom odvát protekcionismem.

Anebo jde jen o pomíjivou etapu pošetilosti mocných, která obyčejným i neobyčejným Američanům neuzme schopnost odvádět dobrou práci? Připomeňme, že S&P 500 je momentálně na 63násobku svého stavu před půlstoletím, a to bez započítání dividend.

Další možností je vzít kousek uhlí, tváře si pomalovat bojovými pruhy, převléknout se z tmavě modré do khaki, nasadit výraz Jacka Nicholsona ve filmu Osvícení a vyrazit obchodovat na trhy. Zhruba v takové fázi se nacházel Alfred Nobel rok předtím, než vynalezl dynamit. Jelikož byl opatrný, prozíravý a šikovný, podařilo se mu bez úhony dovést věci do zdárného konce. Ve většině případů ale takový finanční mix znamená pokus o ekonomickou sebevraždu, která obvykle proběhne rychleji, než jste čekali.

No a konečně třetí možností je odložit peníze, o kterých jste byli ještě nedávno – shodou okolností na vrcholu trhu – přesvědčeni, že je musíte co nejrychleji investovat, aby vám neujel vlak. Ti, kteří tomuto lákadlu neodolali, jsou teď ve více či méně brutálních minusech a potichu si vnitřně slibují, že už to nikdy neudělají. Takže kde s penězi přečkat bouři, déšť a krupobití, a kde vám to ještě navíc může hodit nějaké ty drobné k dobru? Pojďme na více či méně známé adresy, které je ale právě v těchto chvílích namístě připomenout.