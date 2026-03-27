Kolaps akcií CSG. Zbrojař už je levnější než ČEZ a tratit začali i velcí hráči
- Prudký propad akcií CSG vymazal během pár dnů desítky miliard hodnoty a propadl pod hranici lednové upisovací ceny.
- CSG už není nejhodnotnější firmou na pražské burze, tou se opět stal ČEZ.
- Firma trpí dramatickou investorskou skepsí vůči celému evropskému zbrojařskému sektoru.
Akcie Czechoslovak Group prožívají totální paralýzu a prorazily smutnou metu své lednové upisovací ceny. Jejím protnutím burzovní story zbrojařských akcií získala o řád kyselejší rozměr. Zatímco totiž doposud na nákupu akcií CSG prodělávali „jen“ drobní investoři, kteří akcie draze dokupovali po IPO z trhu, nově na investici do impéria Michala Strnada tratí i velcí institucionální investoři, kterým se v lednu povedlo akcie upsat, a to v přepočtu za cenu 608 korun. Zbrojař zároveň ztratil punc nejhodnotnější firmy na pražské burze.
„Propad pod IPO cenu může pokračovat, nicméně neočekával bych poté zrychlení výprodejů,“ komentuje dramatický vývoj na akcii, která jen od začátku včerejšího obchodování přišla o dvanáct procent. To zároveň znamená pokles burzovní hodnoty od čtvrtečního rána o zhruba 87 miliard korun. "Někteří investoři, kteří získali akcie v IPO, se rozhodli k realizaci zisků s tím, jak se cena blížila IPO ceně 25 eur. Tím tento pohyb dále umocňovali," soudí analytik J&T Banky Pavel Ryska.
S takto brutálním propadem souvisí i alespoň prozatímní změna v pořadí nejhodnotnějších firem na pražské burze. Zatímco hodnota polostátního energetického ČEZ je aktuálně 635 miliard korun, zbrojaře CSG si burza aktuálně cení na 613 miliard. Po svém lednovém vstupu na burzu si přitom právě zbrojař svým extrémním růstem suverénně podmanil pozici nejhodnotnější firmy v Praze.
Přehřál se evropský zbrojní sektor?
Kolaps akcií souvisí podle expertů primárně s ochlazením investorského zájmu o evropský zbrojní sektor. Ten zažívá strmý pád, a to prakticky od prvních příznaků hrozícího konfliktu na Blízkém východě. Symbolem může být akcie Rheinmetallu, která ze svého lednového vrcholu ztratila přes 26 procent. Akcie CSG přitom poměrně významně kopírují investorskou náladu v sektoru. „Očekávání byla euforická a investoři nyní chtějí vidět strmý růst zisků sektoru. Přestože zisky rostou, v mnoha případech to nestačí na analytické odhady,“ dodává Pfeiler.
Zbrojařský titul na burze v posledních týdnech trpěl i kumulací kontroverzních zpráv na svou adresu. Ať už výzvou minoritního akcionáře, dlouholetého manažera a spoluzakladatele skupiny CSG Petra Kratochvíla k odkupu jeho podílu za údajně požadovaných 35 miliard korun, či jen o několik dnů dříve zjištěním nizozemských investigativců z portálu Follow the Money.
Ti uvedli, že španělská dceřiná společnost CSG byla loni zařazena na černou listinu Agentury pro podporu a zadávání veřejných zakázek NATO (NSPA). Zmínku o významném minoritáři či problémech se španělským byznysem přitom neobsahoval lednový akciový prospekt, podle kterého se investoři rozhodovali o potenciální investici do zbrojařských akcií.
Nárůst geopolitické nestability a rizik obecně
Evropský zbrojařský sektor jako celek vykolejila válka v Íránu z toho důvodu, že investoři v ní nevidí pro kontinentální hráče byznysový impuls. „Firmy jako britská BAE Systems, která má téměř polovinu svých tržeb z USA, na burze posílily. Naopak akcie firem orientovaných tržbami především na Evropu, typicky němečtí zbrojaři bez možnosti výrazně profitovat z probíhajícího konfliktu, stagnovaly či klesaly,“ zdůrazňuje Ryska.
Cena akcií už ze svého lednového vrcholu 816 korun, dosaženého krátce po IPO, propadla o sedmnáct procent. Upisovací cena akcií během IPO činila 608 korun, zbrojařská akcie je tak stále o bezmála jedenáct procent nad úpisem. Toho se přitom zúčastnili prakticky pouze velcí institucionální investoři, malým nezbylo než případně dokupovat akcie CSG až na trhu, tedy podstatně dráže. I tak analytici soudí, že fundamenty jsou obecně na straně zbrojařského odvětví jako celku.
„Probíhající konflikt jen podtrhuje výrazný nárůst geopolitické nestability a rizik, který bude i po evropských státech vyžadovat větší připravenost a kapacitu jejich armád. To by mohlo naznačovat rostoucí trend hospodaření pro zbrojařské společnosti,“ dodává Bártek. Zbrojař vstoupil na amsterodamskou a paralelně na pražskou burzu v závěru ledna.
Skupina CSG přitom představila v týdnu představila relativně solidní hospodářské výsledky za loňský rok a na úrovni zisku i tržeb překonala očekávání analytiků. "Čísla vyzněla velmi dobře, stejně jako výhled firmy," dodává Ryska s tím, že aktuální propad akcie považuje ve světle výsledků za neadekvátní.