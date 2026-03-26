Aktualizováno: Strnadově CSG stoupl zisk o třetinu. Pomohly akvizice i silná poptávka
- CSG zvýšila čistý zisk o 35,5 % na 872 mil. eur, tržby vzrostly o 71,7 %.
- Růst táhla poptávka po obranných systémech i integrace The Kinetic Group.
- Skupina zároveň dokončila vstup na burzu Euronext Amsterdam.
Čistý zisk zbrojařské a strojírenské skupiny Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun), podle firmy to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group. Společnost to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě.
„Rok 2025 byl pro skupinu přelomový. Získali jsme významné dlouhodobé zakázky, rozšířili jsme naše výrobní kapacity a posunuli jsme se dopředu v naší strategii vertikální integrace. Zároveň jsme se intenzivně připravovali na přeměnu na veřejně obchodovanou akciovou společnost a posílili jsme správu a řízení, výkaznictví i kapitálovou strukturu. Na základě těchto snah jsme na počátku roku 2026 úspěšně dokončili náš vstup na burzu Euronext Amsterdam, čímž jsme si vytvořili pevnou základnu pro další fázi našeho růstu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti CSG Michal Strnad.
Růst tržeb překonal odhad 6,4 miliardy korun, který byl zveřejněn při vstupu na burzu. Za růstem byla především silná poptávka ve všech hlavních produktových řadách, zejména po středorážové a velkorážové munici, což podle firmy odráží jak napjatou geopolitickou situaci, tak i rozšířené výrobní a dodací kapacity skupiny.
Skupina má silné zastoupení v Evropě a v rámci NATO a v účetním období roku 2025 pocházelo přibližně 65 procent jejích tržeb ze zemí NATO. Zákazníci z obranného sektoru tvořili 80 procent tržeb, civilní trhy 16 procent a průmyslová odvětví mimo obranu čtyři procenta. „Skupina CSG se domnívá, že pokračující nárůst výdajů na obranu v celé Evropě a v členských státech NATO dále posiluje vyhlídky na její schopnosti a strategický význam v těchto regionech,“ uvedla skupina.
Celkový objem rozpracovaných zakázek meziročně stoupl o 36 procent na 15 miliard eur (366,8 miliardy Kč) a objem připravovaných zakázek činí 27 miliard eur (660,1 miliardy Kč). To zajišťuje jasnou předvídatelnost na několik let dopředu, míní skupina. Největší podíl na celkovém objemu rozpracovaných zakázek skupiny měl segment M&L Ammunition (45 procent), následovaný segmentem Land Systems (40 procent), Ammo+ (10 procent), Aerospace & Defence Electronics (tři procenta) a Advanced Systems (jedno procento).
Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí.