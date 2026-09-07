4. Karel Komárek
Nejvýraznější posun Karla Komárka nepřišel v energetice ani developmentu, ale v loteriích a online hraní. Jeho klíčové aktivum Allwyn se letos spojením s řeckou společností OPAP dostalo na burzu v Athénách a zařadilo se mezi největší veřejně obchodované loterijní a herní společnosti na světě. KKCG si i po transakci zachovala rozhodující vliv. Skupina zvažuje sekundární IPO v Londýně nebo New Yorku.
Vývoj akcií po spojení nebyl jednoznačně pozitivní, a Allwyn proto v červnu spustil program jejich zpětného odkupu až za 150 milionů eur. Do druhé poloviny července firma utratila 45,8 milionu eur, tedy asi 1,1 miliardy korun. Tržní hodnota skupiny se v té době pohybovala kolem 10,5 miliardy eur. V březnu Allwyn ustoupil od zamýšlené koupě řecké online sázkové společnosti Novibet za 327 milionů eur kvůli postoji tamního antimonopolního úřadu. Ještě před spojením s OPAP dokončil Allwyn největší přímou akvizici v Komárkově dosavadní podnikatelské kariéře. V lednu získal 62,3 procenta americké technologické společnosti PrizePicks, za což zaplatil přibližně 1,5 miliardy dolarů. PrizePicks provozuje jednu z největších amerických platforem pro denní fantasy sportovní soutěže. Allwyn tím vstupuje na rychle rostoucí americký trh internetové sportovní zábavy. PrizePicks se už promítá do finančních výsledků. Allwyn v prvním čtvrtletí 2026 zvýšil čisté výnosy meziročně o 21 procent na 1,2 miliardy eur a upravený provozní zisk EBITDA o 24 procent na 443 milionů eur. Také po očištění o akvizici, změny loterijních daní v Rakousku a náklady spojené se Slovenskem skupina vykázala růst. Pro celý rok očekává Allwyn růst čistých výnosů přibližně o čtvrtinu a upravenou EBITDA marži kolem 37 procent. Velkou letošní zkouškou je proměna britské Národní loterie, jejíž licenci Allwyn provozuje od února 2024. V březnu skupina oznámila dokončení největší transformace jejího provozu a technologií od spuštění loterie v roce 1994. Do modernizace investovala přes 450 milionů liber, tedy zhruba třináct miliard korun. V Česku se letos v lednu završilo sjednocování značek skupiny: Sazka po 70 letech přijala jméno Allwyn. Komárek sází také na italskou loterii Lotto. Konsorcium LottoItalia získalo devítiletou licenci s platností do listopadu 2034. Allwyn v něm vlastní 32,5 procenta. Celkový licenční poplatek činí 2,23 miliardy eur a na Allwyn v roce 2026 připadá závěrečná splátka přibližně 465 milionů eur. Itálie tak zůstává jedním z největších trhů skupiny. Těžařská MND expanduje na Ukrajině. Dceřiná společnost Horyzonty, kterou MND ovládá z 80 procent, koupila ukrajinskou geologickou společnost UNGK a získala kontrolu nad dalším ložiskem v západní části země. Také uspěla v soutěži o novou těžební licenci. Rozloha území, na němž může MND na Ukrajině vyhledávat a těžit zemní plyn, se během pěti let více než ztrojnásobila. Ukrajinská produkce je už pro firmu zhruba třikrát významnější než těžba na jižní Moravě. KKCG také shromáždila rozsáhlé pozemky v pražském Suchdole a Sedlci a počítá s výstavbou přibližně tisícovky bytů, projekt je však závislý na změně územního plánu a sanaci bývalé skládky.
Hodnota majetku podle e15: 252 miliard korun
- věk: 57 let
- obory: loterie, sázky, energetika, IT, reality
- zdroj majetku: KKCG