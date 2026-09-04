Komárkova KKCG expanduje na Slovensku. Její mediální agentura otevírá pobočku v Bratislavě
- Mediální agentura Mindsquared ze skupiny KKCG Karla Komárka rozšiřuje své působení na Slovensko.
- Novou pobočku v Bratislavě povede manažer Radomír Čech.
- Agentura chce nejprve obsluhovat klienty působící v obou zemích, informoval o tom server Mediář.
Komárkova KKCG expanduje na Slovensko. Mediální agentura Mindsquared, která patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, vstupuje na slovenský trh. V Bratislavě otevírá pobočku Mindsquared Slovakia, do jejíhož čela se postaví Radomír Čech. Agentura tam nabídne obdobné služby jako v Česku, od mediálního plánování a nákupu reklamy přes datovou analytiku až po technologická řešení.
Nová pobočka se má zpočátku soustředit především na stávající klienty, kteří podnikají současně v Česku a na Slovensku. Jejím úkolem bude koordinovat jejich kampaně na obou trzích a poskytovat jim místní servis. „Řada našich klientů působí na obou trzích a stále častěji hledá partnera, který dokáže jejich mediální aktivity strategicky řídit a efektivně propojovat,“ uvedla pro Mediář CEO Mindsquared Petra Pipková.
Čech má bohaté mediální zkušenosti
Vedení slovenské pobočky přebírá Radomír Čech, který má více než třicetileté zkušenosti v médiích, marketingové komunikaci a podnikání. V letech 1996 až 2001 působil v mediální agentuře Médea, kde se stal také členem představenstva. Následně založil komunikační agenturu Fast Forward, která později navázala partnerství s mezinárodní sítí Young & Rubicam.
Mindsquared Slovakia bude sídlit v bratislavské budově Tower 5 společně se slovenskou pobočkou komunikační agentury Commlab. Obě firmy chtějí spolupracovat a propojit mediální plánování a nákup s PR, správou sociálních sítí a strategickou komunikací. Expanze navazuje na letošní převzetí celé PR agentury Communication Lab agenturou Mindsquared.
Agentura zároveň v posledních letech posílila svou pozici na českém trhu. Podle žebříčku společnosti Recma mezi lety 2024 a 2025 vzrostl objem jejích mediálních aktivit o 57 procent a Mindsquared se mezi mediálními skupinami v Česku posunula z deváté na pátou příčku. Firma uvádí více než 80 klientů a přes 65 zaměstnanců.
Skupina KKCG, pod kterou agentura spadá, je mezinárodní investiční skupina podnikatele Karla Komárka. Působí v loteriích a digitální zábavě, energetice, technologiích a realitách. Do jejího portfolia patří například společnosti Allwyn, MND Group, Aricoma, Avenga a KKCG Real Estate. Za více než 30 let se její působnost rozšířila do více než 40 zemí.