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Konec raketového růstu. Hodnota SpaceX klesla pod upisovací cenu

Elon Musk, první člověk na světě s majetkem přes bilion dolarů

Elon Musk, první člověk na světě s majetkem přes bilion dolarů Zdroj: profimedia

ČTK
ČTK
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  • Akcie SpaceX poprvé od červnového vstupu na burzu klesly pod svou upisovací cenu 135 dolarů.

  • Po dočasném růstu na rekordních 225 dolarů spadla hodnota na současných 132,15 dolaru.

  • První investoři, kteří nakoupili akcie při vstupu na burzu (IPO), jsou tak nyní ve ztrátě.

Cena akcií vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska ve středu pokračovala v poklesu a poprvé se dostala pod úroveň, se kterou akcie minulý měsíc zahájily obchodování na burze.

Akcie společnosti SpaceX vstoupily na burzu Nasdaq 12. června a jejich emisní cena činila 135 dolarů za kus. Krátce poté se cena vyšplhala až na rekordních 225,64 dolaru. Firma SpaceX tak na krátkou dobu překonala v tržní hodnotě internetový obchod Amaton i softwarovou společnost Microsoft.

Od té době již ale cena akcií SpaceX výrazně klesla a během dnešního obchodování sestoupila až na 132,15 dolaru. Investoři, kteří akcie nakoupili v rámci primární veřejné nabídky (IPO), se tak poprvé dostali do ztráty, píše agentura Reuters.

Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.

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