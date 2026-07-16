Konec raketového růstu. Hodnota SpaceX klesla pod upisovací cenu
- Akcie SpaceX poprvé od červnového vstupu na burzu klesly pod svou upisovací cenu 135 dolarů.
Po dočasném růstu na rekordních 225 dolarů spadla hodnota na současných 132,15 dolaru.
První investoři, kteří nakoupili akcie při vstupu na burzu (IPO), jsou tak nyní ve ztrátě.
Cena akcií vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska ve středu pokračovala v poklesu a poprvé se dostala pod úroveň, se kterou akcie minulý měsíc zahájily obchodování na burze.
Akcie společnosti SpaceX vstoupily na burzu Nasdaq 12. června a jejich emisní cena činila 135 dolarů za kus. Krátce poté se cena vyšplhala až na rekordních 225,64 dolaru. Firma SpaceX tak na krátkou dobu překonala v tržní hodnotě internetový obchod Amaton i softwarovou společnost Microsoft.
Od té době již ale cena akcií SpaceX výrazně klesla a během dnešního obchodování sestoupila až na 132,15 dolaru. Investoři, kteří akcie nakoupili v rámci primární veřejné nabídky (IPO), se tak poprvé dostali do ztráty, píše agentura Reuters.
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.