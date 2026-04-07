Miliardová sázka na Taylor Swift a Beatles. Bill Ackman opět zkouší ovládnout Universal Music
- Pershing Square chce koupit Universal Music Group za 55,8 miliardy eur.
- Nabídka znamená prémii 78 procent vůči ceně akcií z 2. dubna.
- Sloučená firma má vstoupit na burzu v USA do konce roku.
Aktivistický investorský vehikl Pershing Square ovládaný miliardářem Billem Ackmanem v úterý oznámil, že plánuje koupit společnost Universal Music Group. V hotovosti a vlastních akciích nabídl vedení UMG 55,8 miliardy eur (64,4 miliardy dolarů).
Podle návrhu by akcionáři obdrželi celkem 9,4 miliardy eur v hotovosti a 0,77 akcie nově emitovaných cenných papírů za každou nyní drženou akcii UMG. Tím ocenil jimi drženou akcii na 30,4 eura, což je o 78 procent více než závěrečná cena akcií UMG ze 2. dubna, uvedl Pershing ve svém úterním prohlášení, na které upozornila stanice CNBC.
Akcie UMG tak v úterý dopoledne posilovaly o 13 procent, přestože od začátku roku ztratily 23 procent. „Od vstupu UMG na burzu odvedl Sir Lucian Grainge a vedení společnosti vynikající práci při budování špičkového portfolia umělců a dosahování silných obchodních výsledků,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Pershing Square Bill Ackman. „Cena akcií UMG však zaostává kvůli kombinaci faktorů, které nesouvisejí s výkonností hudebního byznysu společnosti – a všechny lze tímto krokem řešit.“
Akcie by na tom prý mohla být lépe
Ackman poukázal na několik důvodů slabší výkonnosti akcie, včetně nejistoty kolem 18procentího podílu skupiny Bolloré, odkladu plánovaného uvedení akcií v USA a „neoptimální“ komunikace s akcionáři. Podle podmínek transakce vznikne sloučená společnost Pershing Square a UMG, která bude kotována na newyorské burze NYSE. Dokončení obchodu se očekává do konce roku.
Pershing zároveň navrhl obměnu představenstva, včetně jmenování Michaela Ovitze, „jednoho z nejvýznamnějších globálních manažerů v oblasti zábavy“, předsedou UMG. Do správní rady by měli vstoupit také další dva zástupci Pershing Square. Transakce je rovněž podmíněna novou pracovní smlouvou a systémem odměňování pro generálního ředitele UMG Luciana Graingeho.
Ackman se dlouhodobě zaměřuje na nákupy podhodnocených společností se silným tržním postavením a tímto krokem podle komentátorů potvrdil svou víru v trvalou hodnotu autorských práv a duševního vlastnictví v digitální éře streamingu.
Nákup Lady Gaga, Taylor Swift či Beatles
Další návrh na fúzi s Pershing Square přichází v době, kdy hudební průmysl prochází transformací vyvolanou rozvojem umělé inteligence. Bill Ackman v prohlášení pro investory zdůraznil, že UMG je v ideální pozici, aby z AI profitovala, namísto toho, aby jí byla ohrožena.
Společnost již dříve uzavřela strategická partnerství s technologickými giganty, aby zajistila spravedlivé odměňování umělců za užití jejich hlasů a děl v rámci trénování modelů umělé inteligence.
Struktura transakce je pro Ackmana typická – využívá k ní svůj holding kótovaný na burze v Londýně a Amsterdamu, což mu umožňuje dlouhodobý investiční horizont bez tlaku na krátkodobé výsledky. Akcionáři Pershing Square získají skrze tuto fúzi přímý podíl v lídrovi hudebního trhu, což je strategie, kterou miliardář úspěšně aplikoval již v minulosti u firem jako Chipotle nebo Hilton.
Další pokus o ovládnutí UMG
Analytici oslovení stanicí CNBC připomněli, že Ackman o podíl v UMG usiloval již před několika lety prostřednictvím své speciální akviziční společnosti (SPAC), ale tehdy transakci zablokovali regulátoři. Tentokrát je však fúze strukturována přímo, což minimalizuje právní rizika a dává investorům jasnou perspektivu společného růstu.
UMG byla vyčleněna z francouzské mediální skupiny Vivendi, přičemž její hlavní akcionář Vincent Bolloré si tehdy ponechal podíl v hodnotě zhruba 5,9 miliardy eur. Společnost zastupující hvězdy jako Lady Gaga či Taylor Swift vstoupila na burzu Euronext Amsterdam v roce 2021 s počáteční valuací 46 miliard eur.
Akcie Vivendi a Bollorého skupiny v úterý vzrostly o 11 procent, respektive o 6,3 procenta. Miliardář Ackman dlouhodobě prosazuje, aby UMG přesunula primární kotaci do USA. Podle něj se akcie obchodují s výrazným diskontem vůči své vnitřní hodnotě a trpí nízkou likviditou. CNBC oslovila Bollorého i UMG s žádostí o komentář. Vivendi se k informaci odmítla vyjádřit.