Rekordní IPO na obzoru. SpaceX chce od investorů vybrat 50 miliard dolarů
- SpaceX chce při vstupu na burzu získat až 50 miliard dolarů, což by překonalo dosud největší IPO Saudi Aramco.
- Podle Financial Times firma zvažuje červen 2026, symbolicky mezi konjunkcí planet a Muskovými narozeninami.
- Někteří investoři považují plánovaný termín za příliš ambiciózní, přípravy na IPO zatím nejsou dokončeny.
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska chce při vstupu na burzu získat 50 miliard dolarů (zhruba jeden bilion korun). Informoval o tom ve středu britský deník Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje. Bylo by to výrazně více než dosud největší primární veřejná nabídka akcií (IPO) společnosti Saudi Aramco, která vybrala 29 miliard dolarů. Podle zdrojů by firma SpaceX mohla vstoupit na burzu v červnu.
Důvodem výběru šestého měsíce roku je, že 8. a 9. června astronomové po třech letech očekávají konjunkci Venuše a Jupitera, kdy budou planety na nebi pozorovatelné v těsné blízkosti. Současně 28. června bude Musk slavit 55. narozeniny. Firma podle zdrojů FT zvažuje termín mezi těmito dvěma daty.
Firma už podle dřívějších informací FT ohledně IPO oslovila americké investiční banky Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America a Morgan Stanley. Někteří bankéři a investoři se domnívají, že červnový termín je příliš ambiciózní, uvedl nyní FT. Firma totiž musí ještě podat formulář u burzovní komise, kterým regulátorovi oznámí záměr vstoupit na burzu, a zorganizovat globální sérií prezentací za účelem propagace akcií.
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Loni v srpnu její vesmírná loď dopravila novou čtyřčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku 677 miliard dolarů (asi 13,6 bilionu korun).